Najskuplji nogometaš u suzama napustio teren, iznijeli ga na nosilima

PSG je sinoć u najvećem derbiju francuskog nogometa na Parku prinčeva uvjerljivo svladao Marseille 3:0, no Parižane je zabrinula ozljeda Neymara.

Najskuplji nogometaš u povijesti je u 77. minuti iskrenuo zglob nakon čega u suzama iznesen s terena.

Još nije poznato koliko će Brazilac morati pauzirati, no Parižani su zabrinuti jer ih za deset dana u Ligi prvaka čeka uzvratna utakmica s Realom u kojoj love zaostatak 3:1.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG