Nevjerojatni Modrić pokazao da je čudo, u leđa mu sada gledaju legende Reala

Luka Modrić odigrao je svojih dvadesetak minuta u prvom dvoboju polufinala Lige prvaka. Bayern i Real odigrali su na Allianz Areni 2:2, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u igru je ušao u 75. minuti umjesto Tonija Kroosa. Dok su Kroosu domaći navijači uglavnom zviždali pri kontaktu s loptom, kao i kod asistencije za prvi Realov gol na utakmici, Modriću su na jednom potezu zaista mogli samo zapljeskati.

Igrala se 79. minuta kada je Modrić briljantnim potezom, vanjskim felšom gotovo idealno poslužio Viniciusa Juniora. Ovaj je došao do lopte na lijevoj strani i opalio po golu, no nije se tada dalo savladati Manuela Neuera na golu Bayerna. Inače, Vinicius je na utakmici zabio dva pogotka, u 24. i u 83. minuti iz kaznenog udarca, no priliku iz 79. minute nije uspio zabiti.

Inače, Real je baš Viniciusovim golom poveo, a Bayern je u razmaku od 53. do 57. minute najprije izjednačio golom Leroya Sanea, ne bi li Harry Kane iz jedanaesterca preokrenuo na 2:1. Vinicius je četiri minute nakon ove prilike u koju ga je gurnuo Modrić, također iz kaznenog udarca postavio na konačnih 2:2. Uzvratni dvoboj Reala i Bayerna igra se u srijedu, 8. svibnja na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu.

A Modrić je sinoć oborio još jedan rekord. U trenutku kada je izašao na teren imao je 38 godina i 234 dana, čime je oborio rekord legendarnog Ferenca Puškaša kao najstariji nogometaš Reala u utakmici Lige prvaka ili bivšeg Kupa prvaka.