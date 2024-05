Jasno je zašto je Real bez Luke nezamisliv: Ovo na najjačim utakmicama mogu izvesti samo najveći

Utakmica u Münchenu ulazila je u 70. minutu. Navijači Bayerna pjevaju, ludnica je, kako na tribinama, tako i na terenu Allianz Arene. Bayern je preokrenuo s dva gola u četiri minute, kao da je finale Lige prvaka na obzoru. No, u tom trenutku postaje jasno da će na teren ući Luka Modrić. I gle čuda, do prvog sljedećeg prekida, do prve situacije koja bi mogla garantirati miran ulazak hrvatskog kapetana u društvu s Brahimom Diazom, prošlo je gotovo pet minuta. Nikako da netko napravi prekršaj, da se lopta nekim slučajem nađe izvan igre... Kao da Nijemci, koji su tih trenutaka milovali loptu u nogama ne bi li je na što kvalitetniji način opet prenijeli napadačima, nisu htjeli da igra stane.

Ali, kad je Modrić jednom dobio dozvolu za ulazak, znalo se da će to biti dvadesetak minuta teške strepnje za Bavarce. I za igrače, struku, ali i navijače, koji znaju s kime od 75. minute imaju posla. Luka je bio na terenu, spreman da pomakne Real malo prema naprijed, nakon što ga utvrdi u sredini terena. Odmah se igra preokrenula, odmah je ta lopta postala nekako prisnija s Realovim igračima, a sve dalje od domaćih koji su si mislili: Ajme, samo ne on...

Foto: SofaScore

Statistika: SofaScore za Večernji list

Ali, on je zablistao već u 79. minuti. Teledirigirana vanjska za Viniciusa, onako kako samo on to zna i može napraviti u 79. minuti polufinala Lige prvaka. Šteta je, ne zbog navijačkih ili sličnih aspiracija, da ta lopta nije ušla i da ju je Manuel Neuer obranio. Da je ušla, bio bi to spektakl, još jedan u nizu... Ovako, ostaje samo diviti se Modrićevom, ali ne i potezu brazilskog napadača.

Dojam o Lukinih dvadesetak minuta je sjajan. Kao što kažu brojke, imao je devet dodira s loptom, a svih šest dodavanja koje je uputio bilo je točno. Jednu je, upravo tu Viniciusovu, veliku priliku kreirao, a za svoju je izvedbu od SofaScorea dobio 7.0. Španjolski list Marca dao mu je šesticu, a opisna ocjena glasi:

- Dao je gol-dodavanje za Viniciusa čim je zamijenio Bellinghama. Nije imao puno vremena, ali napravio je ono što se od njega očekivalo.

Takav Modrić prijetit će Bayernu i na svom Santiago Bernabeuu. Vjerojatno će Nijemci i tada strepiti...