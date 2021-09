Nevjerojatna euforija u Splitu: Evo što je u restoranu doživio sportski direktor Hajduka!

Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius glavna je zvijezda u Splitu, što se moglo vidjeti po posljednjem slučaju, kad mu nisu dozvolili platiti večeru u jednom restoranu.

Naime, navijači Hajduka ponovno su u euforiji, vjeruju kako mogu do titule koju čekaju od 2005. i kao ključnu osobu navode upravo Litavca Nikoličiusa, kojeg odmilja zovu Niko.

Uspio je zadržati Marka Livaju, bez obzira što su mu pristizale unosnije ponude "sa svih strana". Doveo je Filipa Krovinovića, Jana Mlakara, Josipa Eleza i u samom finišu iz mirovine "izvukao" Danijela Subašića pa tome pridodao i povremenog reprezentativca Darija Melnaka.

Sportski direktor HNK Gorica Mindaugas Nikolicius.

Odličan posao, to nitko ne može poreći. No zasad bijeli još nisu ispunili rezultatski ono što bi opravdalo euforiju koja traje otkako se Livaja odlučio ostati u Splitu. Prerano ispadanje u Europi, porazi u derbijima na Poljudu (Osijek, Rijeka) i remi s Lokomotivom ne mogu se ocijeniti odličnom ocjenom.

Stoga, dok je Nikoličius svoje ispunio, još se čeka na trenera Jensa Gustafssona, čija nogometna filozofija nikako da u potpunosti padne na plodno tlo. Ali, ako je stiglo vrijeme, sad je stiglo i bit će zanimljivo vidjeti Hajduk u nedjelju protiv Lokomotive (19:05).

Dotle, čini se, Niko neće morati platiti ništa u Splitu.

- Dopustite da vas počastimo. Hvala vam za sve. Who is next? Samo Hajduk - pisalo je na papiriću uručenom "Niki" kad je zatražio račun u jednom splitskom restoranu.

Euforija je opipljiva, stvarna i temelji su postavljeni. Bijeli to sad moraju opravdati i dati navijačima razlog za veselje!

