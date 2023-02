Neumorni lokos Lizatović na medaljaškom postolju, Anđelić izgubila u borbi za broncu

Drugog dana nadmetanja grčko-rimskim stilom, na zagrebačkom Grand Prixu Hrvatska je osvojila i drugu broncu. Nakon Ivana Hukleka (87 kg) dan prije to je pošlo za rukom i 34-godišnjem Ivanu Lizatoviću (63 kg).

Neumorni lokos imao je dan s kojim može biti jako zadovoljan. Nakon što je pobijedio Letonca Jurkjansa (3:2) i Amerikanca Jonesa (3:1), u vrlo napetoj polufinalnoj borbi Lizatović je izgubio od Iranca Mohammadija (6:7). No, zato je u dvoboju za broncu nadmudrio Austrijanca Schmida (3:1).

- Letonca sam dobio u više taktičkoj borbi, u drugoj sam rundi osjetio da je "riknuo". Nakon toga, uslijedila je preduga pauza no dobro smo se potukli Amerikanac i ja. Nažalost, polufinale je bio samo 20 minuta kasnije pa se nisam posve oporavio. No, zato sam u borbi za treće mjesto protiv Austrijanca bio spreman za rovovsku borbu. Nastojao sam ga psihički slomiti pa sam u jednom trenutku iskoristio inerciju njegova tijela i došao mu na leđa za dva boda a tu sam prednost uspio održati do kraja - kazao je Lizatović koji je u ovoj prigodi nastupio u višoj kategoriji koja će od sada, zapravo, biti njegova kategorija.

- Na predstojećem zagrebačkom Prvenstvu Europe, ako me izaberu, planiram nastupiti u kategoriji do 63 kilograma. S 34 godine teško mi je skidati za kategoriju do 60 kilograma. Cijelu karijeru sam skidao, još tamo za 55 kilograma.

Lizatović je osvajač europske bronce iz 2017. godine i premda je u veteranskim godinama još ne posustaje. Radi kao trener u svojoj Lokomotivi i u šali voli reći da mu klupske kolege "ne daju da ide u hrvačku penziju".

U borbi za broncu bila je i Milla Anđelić, 17-godišnja učenica 13. gimnazije, koja je u tom okršaju izgubila tehničkim tušem od Japanke Nikure (7:18). I premda je, s obzirom na njene godine i status debitantice u seniorskom hrvanju, iza članice zagrebačkog Herkula je bio dan s kojim bi trebala biti zadovoljna, ona nas je dočekala u suzama.

- Ideja je bila da nastupim da bih skupljala iskustvo a na kraju sam se našla u borbi za medalju. A kada sam već bila u takvoj prilici bilo mi je žao što ju nisam iskoristila.

A kako ju iskoristiti protiv reprezentativke zemlje koja je na prošlim Olimpijskim igrama osvojila četiri od šest mogućih medalja u ženskom hrvanju?

- Nije meni žao zbog poraza nego zbog osjećaja da nisam dala sve od sebe. I dalje se borim s tremom koja me prije borbe pojede pa ne pokažem najbolje od sebe. Ona je zapravo radila bodove iz mojih pogrešaka koje sam ja ponavljala.

Koliko god si Milla predbacivala valja nam spomenuti da je u prvom nastupu na Grand Prixu, u žilavoj borbi, pobijedila Uzbekistanku Oknazarovu (9:8) ali i da je u borbi za broncu zaradila sedam bodova, nažalost nedovoljnih za pobjedu.

U subotnjem programu nastupila je još jedna hrvatska cura Lara Nogić (57 kg) koja nije bila te sreće (kao Milla) da u kategoriji ima samo šest prijavljenih pa je ona upala u žrvanj ždrijeba. A on je htio da Lara već u osmini finala naleti na kasniju polufinalisticu Poljakinju Gil koja ju je tuširala.

Od tri hrvača, samo je Lizatović uspijevao pobjeđivati. Domagoj Celiček (67 kg) izgubio je tehničkim tušem od Amerikanca Sancha (1:11), a Luka Ivančić je u istoj težinskoj skupini izgubio od Švicarca Vetscha (1:5) no za ove neiskusne borce bila su to vrijedna iskustva.

U nedjelju, posljednjeg dana Zagreb Opena hrvatske boje, u borbama grčko-rimskim stilom, branit će Luka Malobabić (72kg), Filip Šačić (82kg), Filip Smetko (97 kg), Vinko Prodanović (97 kg) i Kristian Lukač (97 kg). Natjecanja, kao i svaki dan počinju, u 10 sati.