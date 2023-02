VIDEO Kamenjašević do polufinala, Luburić i Huklek ostvarili plasman među osam najboljih

Trećeg dana Zagreb Opena, hrvačkog turnira najviše svjetske razine (poput Grand Slamova u tenisu), od hrvatskih je predstavnika najdalje dogurao Antonio Kamenjašević (77 kg), koji je stigao do polufinala u kojem je pobijeđen od Moldavca Gutua (3:4). No na tom putu "Kameni" je nadjačao i aktualnog doprvaka svijeta Mađara Levaija (3:3) jer je on bio taj koji je osvojio posljednji bod u vrlo izjednačenoj borbi.

U istoj kategoriji nastupio je i dvostruki olimpijac Božo Starčević, no on je posustao u osmini finala protiv Norvežanina Kurea (0:8, tehnički tuš).

Postojala je i mogućnost da gledamo hrvatski polufinale u kategoriji do 87 kg no to se nije dogodilo jer je Ivan Huklek izgubio od Iranca Alizadeha (2:7), a Vjekoslav Luburić od Uzbekistanca Merdimuratova (2:3).