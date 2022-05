Netflix, utrke u Miamiju i Las Vegasu: Potpuna amerikanizacija Formule 1

Sezona Formule 1 nastavlja se u nedjelju (21.30 sati) premijernom utrkom u Miamiju pod nazivom Miami Grand Prix, odnosno prvom utrkom u SAD-u ove godine budući da će se 23. listopada voziti i Velika nagrada SAD-a u Austinu.

Veliki povratak formule 1 u Ameriku doživjet će svoj vrhunac u sljedećoj sezoni, kada će se u studenome 2023. godine održati i spektakularna utrka u Las Vegasu.

Amerikanizacija Formule 1 pojava je usko povezana s njezinim većinskim vlasnikom, američkom kompanijom Liberty Media, u čijoj je eri znatno porasla popularnost ovoga sporta. Konzervativnost Bernieja Ecclestonea zamijenjena je galopirajućim američkim konzumerizmom.

– Bernie Ecclestone je u mirovini, više nema nikakve veze s Formulom 1 – pojašnjava izvrstan poznavatelj odnosa u formuli, nekadašnji HTV-ov sukomentator Neven Novak, i nastavlja:

– Bernie je bio jako restriktivan prema novim medijima, društvenim mrežama i svemu onom što je formuli 1 donio ovaj novi hype koji, među ostalim, čini i Netflixov dokumentarac “Drive to Survive”. Bernie je stvarao profit od naplate domaćinstava utrka i TV prava te nije dozvoljavao nikakav pristup web-platformama jer tu nije mogao kontrolirati prava. Liberty Media donijela je otvaranje Formule 1 prema digitalnom i onda napravila taj veliki korak, pravi bum s tim dokumentarcem koji je definitivno donio puno nove publike Formuli 1, prvenstveno u Americi.

Fama o nezanimljivosti

Je li razlog Netflixova prodora u intimu vozača i konstruktora bila i nezanimljivost natjecanja u Fomuli 1?

– Ta fama da je Formula 1 bila nezanimljiva zapravo ne stoji. U posljednjih deset godina vremena po krugovima među bolidima bliža su nego nekada. Nekada je auto na pole positionu znao biti sekundu ispred drugoga, a drugi sekundu ispred trećega. To se ne događa već 15 godina. S druge strane, imali smo sezone 2010., 2012. ili 2014. kada su se naslovi osvajali u posljednjoj utrci. U sezoni 2012. u prvih sedam utrka pobijedilo je sedam različitih vozača. Dakle, ne stoji teza da je natjecanje u Formuli 1 bilo nezanimljivo – ističe Novak.

Foto: HOCH ZWEI/DPA #10 Pierre Gasly (FRA, Scuderia AlphaTauri), F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 7, 2022 in Miami, United States of America. (Photo by HIGH TWO) Photo: HOCH ZWEI/DPA

Zašto su onda snimili dokumentarac?

– Problem je u tome što se dogodila velika dominacija jedne momčadi, Mercedesa, a onda i jednoga vozača, Hamiltona, kojega je 2016. uspio pobijediti samo Nico Rosberg. Oni su bili dominantni s novim pravilima, i s motorom su napravili čudo, a onda se dogodilo da jedan te isti stalno pobjeđuje. Ali kroz cijelu povijest formule 1 bilo je razdoblja dominacije jedne momčadi; sada Mercedesa, prije toga Red Bulla, Ferrarija... “Drive to Survive” amerikaniziran je proizvod, jednostavan za konzumaciju. I danas “Drive to Survive” gleda puno više ljudi nego što je to bilo u prvoj sezoni. Meni, koji sam jako “unutra” u formuli 1, svaka sljedeća sezona dokumentarca sve je lošija. U prvoj sezoni nisu pokušavali hollywoodski dramatizirati stvari, a nakon toga su počeli umjetno izmišljati rivalstva koja uopće ne postoje. Na primjer, između Landa Norrisa i Carlosa Sainza kada su bili u McLarenu. Oni su najbolji prijatelji, a u filmu je prikazano da se mrze kao pas i mačka. Zato Max Verstappen ne želi u tome sudjelovati. Nakon posljednje sezone ‘DtS’-a, pobunili su se čak i vlasnici Formule 1, tražeći da sve u njemu bude vjerodostojno i relevantno. S druge strane, taj pristup donio je nevjerojatnu popularizaciju Formule 1 među mlađom publikom, osobito u Americi. I tako je došlo do toga da je ove sezone u Formulu 1 ušao Miami, kao druga utrka u Americi uz Austin, a od sljedeće sezone i Las Vegas – napominje Novak.

Velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država u teksaškom Austinu nije održana 2020. godine, a 2021. vraćena je u kalendar.

– Austin je napravio jako dobru priču. Dobra je staza, sjajna atmosfera, prošle godine bilo je sve rasprodano sva tri dana, više od pola milijuna ljudi je to gledalo i ljudi su se “navukli”. A sada je u Miamiju unutar staze napravljena umjetna marina, sve kako bi sličilo na Monte Carlo i Abu Dhabi, pa će se utrka moći gledati s luksuznih jahti.

Zašto se u filmskoj priči o odnosima u formuli 1 ne spominju zarade vozača?

– Zarada u formuli 1 oduvijek je bila tajna. Tijekom povijesti nikada nije bio dostupan podatak koliko je težak ugovor nekoga vozača, nego bi se znao pojaviti tek nekoliko godina kasnije. Primjerice, Max Verstappen je krajem 2021. godine produljio ugovor s Red Bullom do 2028. godine. Ostane li on do kraja ugovora, to znači da će ostati u RB-u ukupno 12 godina. Oni su mu produljili ugovor za svotu koja je puno veća nego što je bila, a kolika je ona, to se ne objavljuje. Kada je Ricciardo prelazio iz Red Bulla u Renault, dobio je 24 milijuna dolara. To se tada nije znalo, nego se saznalo naknadno. Koliko Mercedes plaća Hamiltona? Kada je potpisivao predzadnji ugovor, procjenjivalo se da je težak 40 milijuna dolara godišnje. To je bez bonusa, bez osobnih sponzora. Vjerojatno je Lewis i dalje najplaćeniji vozač, a je li Max na njegovoj razini, vrlo vjerojatno. Tri najplaćenija vozača su Lewis, Max i Leclerc – kaže Novak.

Temperatura do 33 stupnja

Novak ističe još jednu zanimljivost kad su financije u pitanju.

– U formuli 1 čak se ne zna ni kolika je nagrada za pobjednika utrke. Za usporedbu, za svaki teniski turnir točno se zna koliki je nagradni fond i koliko dobiva pobjednik. U formuli 1 to se ne zna. To su velike brojke i svugdje su različite. Jedna od stvari koja je svojedobno procurila jest da je Nico Rosberg, kada je osvojio Abu Dhabi, svojim mehaničarima isplatio sto tisuća dolara bonusa. To je sedam do deset ljudi – zaključio je Neven Novak.

Uoči pete utrke sezone vodeći u poretku vozača je 24-godišnji Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, jedan od samo dvojice vozača koji su osvajali bodove u sve četiri utrke. Drugi je nova Mercedesova uzdanica, također 24-godišnji Britanac George Russell (4., 5., 3. i 4. mjesto).

Simulacije kažu da će bolidi u Miamiju postizati brzine veće od 320 km/h, prosječna brzina trebala bi biti oko 225 km/h, dok će vozači biti na punom gasu oko 58% kruga.

Temperatura zraka bit će visoka, do 33 Celzijeva stupnja, ali uz mogućnost kiše i vjetra koji su karakteristični za obalu Floride u ovo doba godine, što će vozačima i konstruktorima dodatno otežati posao na potpuno novoj stazi.