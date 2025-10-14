Naši Portali
'TO NIJE ISTINA'

Nesuđeni vatreni komentirao priče da ga je uništio preljub supruge: 'To je jako boljelo'

Josip Iličić
Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 12:56

- Ništa ne može biti dalje od istine. Moja žena je dobila nevjerojatne uvrede. Zašto nisam to odmah porekao? Pitali bi me što nije u redu sa mnom, zašto više nisam svoj. Ali obitelj, prijatelji i suputnici znali su istinu - Illčić te dodao da nije htio govoriti o privatnom životu.

Nekad sjajni slovenski ofenzivac Josip Iličić (37) mogao je nastupati za hrvatsku reprezentaciju, ali se ipak odlučio igrati pod slovenskim stijegom. Iličić je rođen u Prijedoru u BiH. Roditelji su mu Hrvati, a sa samo godinu dana Iličić s majkom i bratom bježi u Sloveniju nakon što im je otac ubijen u Bosni.

Bila je to prva tragedija koja ga je obilježila. U Sloveniji je tako rastao i počeo svoju karijeru u redovima Bonifake. Ubrzo prelazi u Interblock, a onda i u Maribor odakle je poslije sjajne sezone otišao u danas propali klub Palermo za 2,3 milijuna eura. Nakon što je očarao čizmu potpisao je za Fiorentinu gdje je igrao s Badeljem i Astorijem. No, Astori je 2017. godine iznenada preminuo što je dotuklo Slovenca. 

- Ono što se dogodilo Astoriju danima mi je odzvanjalo u glavi. Nisam mogao spavati, jer sam neprestano mislio o tome. A kad sam se ljetos razbolio stvarno sam pomislio da bi isto moglo dogoditi i meni. Plašio sam se leći u krevet, zatvoriti oči i zaspati - rekao je talijanskim medijima.

Nakon toga je krenula priča da ga žena vara, a to je čak išlo do te mjere da se govorilo da ju je uhvatio u preljubu što ga je navodno dotuklo. No, sada je u intervju za Gazzettu dello Sport demantirao te priče.

- Ništa ne može biti dalje od istine. Moja žena je dobila nevjerojatne uvrede. Zašto nisam to odmah porekao? Pitali bi me što nije u redu sa mnom, zašto više nisam svoj. Ali obitelj, prijatelji i suputnici znali su istinu - Illčić te dodao da nije htio govoriti o privatnom životu.

- Ponudili su mi novac da ispričam svoju priču, ali detalje zadržavam za sebe. Kako sam se razbolio? Nisam znao hoću li ikada više igrati, a kad si zaglavljen kod kuće, počneš razmišljati. Proveo sam 42 dana u Bergamu bez obitelji. Patio sam. Novac i ugovori više nisu imali vrijednost. Glasine o mojoj ženi su me jako boljele.
