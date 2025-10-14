Kultna Hrvatica mogla je biti milijunašica pa završila kao čistačica: 'Neka ih bude sram i stid!'

Marija Matuzić, poznatija kao Maca Maradona, najpoznatija je hrvatska nogometašica u povijesti. Iako je u ozbiljnim godinama još nije odustala od nogometa pa pomaže u treninzima mladih nogometaša. Maca je nogomet počela igrati kao klinka u rodnoj Dugoj Resi. Ispočetka je igrala isključivo s dečkima, nije znala da postoji ženski klub. Kada je napunila 12 godina, prijatelj Ado Jurinjak preporučio joj je da za nastavak karijere kontaktira profesoricu Milicu Pajić iz Topuskog, bivšu igračicu Lota. Rekao joj je da ima jednu malu curicu iz obitelji sa šestero djece.

Dogovor je brzo pao, Maca je prihvatila poziv iz Zagreba i kao osnovnoškolka stigla u metropolu. U klubu su bili oduševljeni što im je takav nebrušeni dragulj pao s neba. Odmah je zaigrala za prvu ekipu i krenula je velika nogometna priča. Doduše, nogomet nije bio jedina Marijina ljubav. Paralelno s najvažnijom sporednom stvari na svijetu trenirala je i rukomet.

Marija Matuzić bila je najmlađe dijete u obitelji, a imala je dvije sestre i tri brata. Obitelj je živjela u siromaštvu pa je Maca završila osam razreda osnovne škole i odmah tražila posao.

– Živjeli smo siromašno, nismo imali za put. Mama je rano ostala udovica, prodavala je svašta nešto. Život nam je bio jako težak – rekla je Maca svojedobno za Večernji list.

​Mnogi se pitaju kako je Maca Maradona dobila nadimak. Dogodilo se to na jednom turniru u Italiji na kojem je prvi put odjenula dres s brojem 10. Talijanski su novinari bili toliko opčinjeni njezinim driblinzima da su je prozvali Maradonom. Pokojni Diego po mnogima je najbolji svjetski nogometaš svih vremena. Međutim, i Maca je svojedobno, 1983., proglašena najboljom igračicom svijeta, a o tome da joj na ovim prostorima nema premca ne treba posebno ni govoriti. Ona je jedna od onih sportaša koje po nadimku većina ljudi poznaje puno bolje nego po pravom imenu i prezimenu. Doista, mnogo je sličnosti između naše Mace i legendarnog Argentinca.

Imala je Marija veliku želju upoznati Diega kada je 2016. doputovao u Zagreb na finale Davis Cupa. Nažalost, želja joj se nije ostvarila jer je u to vrijeme imala puno posla u teniskom centru u kojem je radila kao domarka. Ipak, Diego joj je preko prijatelja ostavio lijepu uspomenu.

– Dobila sam originalni Maradonin dres iz Argentine. Kada je Diego došao u Zagreb, moj prijatelj Ivan Ljubičić zamolio ga je da potpiše taj dres, što je on i učinio kod mene u kući. Napisao je za Macu Maradonu. Taj dres i danas čuvam u svojoj kući.

Po broju postignutih golova Maca je pretekla Peléa. U karijeri je odigrala oko 1500 utakmica, a približno isto toliko puta tresla je i suparničke mreže. Navodno je u društvu igrača koji su više od tisuću puta matirali golmane još samo Romário. Nisu rijetki susreti u kojima je Marija trpala po pet-šest komada, primjerice Željezničaru iz Sarajeva ili Mašincu iz Niša, koji je u to doba bio respektabilan protivnik.

Kada je izgubila posao, Hrvatski nogometni savez oglušio se na Macinu zamolbu za mjestom u ženskoj reprezentaciji, iako je skupila 20 nastupa za Hrvatsku i još 14 za bivšu Jugu. Mnogi se pitaju kako to da nakon 46 godina duge karijere, koja još uvijek traje, nije dobila poziciju koju zaslužuje. Maca danas radi u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO iz Zagreba.

– Nikad me nitko nije pitao treba li mi nešto. To je prestrašno. Tolike milijarde obrću, a nisu mi mogli pronaći jedan adekvatan posao da se ne moram dizati u četiri sata ujutro, da nisam na normi. A dala sam sve živo. Što još treba napraviti jedan igrač da bi od njih nešto dobio? Ponekad me tako stisne u srcu pa se pitam čemu sve to. Ali opet, ja sam vesela osoba, volim i želim igrati. Nije mi žao, ja sam sretna što igram sada još uvijek ovako, a njih neka bude sram i stid da su se tako ponijeli prema ženskoj legendi, a na pozicije su došli drugi koji su malo igrali, niti su igrali pa su tamo gdje im nije mjesto. Ali ima nas svakakvih. Netko to može, a ja ne bih mogla ako nešto ne zaslužujem i ako nisam to napravila što jesam", rekla je.

Zanimljivo, mediji su svojedobno pisali kako je Sevilla za potpis ugovora Maci nudila isto onoliko novca koliko su dali i Davoru Šukeru. Maca danas kaže kako ta informacija nije posve točna. Naime, tvrdi da su njoj nudili više.

– Šukeru su nudili milju i pol, meni dvije i pol. Nisam prihvatila, meni je Zagrebu bilo sasvim dobro – rekla je Maca.