Nakon duge i teške bolesti umro poznati nogometaš te legendarni kapetan iz susjedstva (63)

Bivši legendarni kapetan i višegodišnj član HŠK Posušja, Miroslav Begić, preminuo je u 63. godini, objavio je bosanskohercegovački klub. HŠK Posušje danas je objavilo da je njihov bivši kapetan Miroslav Begić - Mido preminuo nakon duge i teške bolesti.

- Naš Mido je otišao. Nakon duge i teške bolesti, zauvijek nas je napustio Miroslav Begić - Mido, dugogodišnji kapetan i istinska legenda plavo-bijelih. Svojom predanošću, upornošću i ljubavlju prema klubu ostavio je dubok trag u povijesti HŠK Posušje. Godinama je bio primjer sportskog duha i odanosti - uvijek uz svoj klub, bez obzira na okolnosti. A kada više nije mogao na terenu, ostao je vjeran svom Mokrom Docu i plavo-bijeloj boji koju je toliko volio.

Mido je svojim riječima i djelima inspirirao mnoge, pomagao svima, okupljao ljude oko kluba i širio ono najvažnije - ljubav prema Posušju. Njegov osmijeh i duhovitost ostat će u sjećanju svima koji su ga poznavali.

Počivaj u miru, kapetane. Zauvijek ćeš biti dio plavo-bijele obitelji, poručili su iz Posušja - stoji u klupskoj objavi na Facebook stranici.