Nesuđeni mornar i napadač, a sada ga na golu želi i Real

Ovaj put ostao je malo u sjeni svoga kolege s Dinamovih vrata Dominika Livakovića (23), no Karlo Letica (21) i u derbiju pokazao je da Hajduk ima dragulja među vratnicama.

Iza Karla je tek 20 nastupa za bijele, no već je kao golman uspio zabiti gol, i to za pobjedu 3:2 nad Istrom), ali i izazvati interes najvećeg kluba na svijetu Reala, zbog čega je njegova fotografija izašla na cijeloj naslovnici Marce.

A tko je zapravo Karlo Letica, vratar za kojeg do ove sezone šira javnost uopće nije znala?

Letica je jedan od brojnih sportaša koje je dao mali grad Omiš. Iz tog su mjesta bivši i sadašnji nogometni reprezentativci Ivica Križanac, Mate Bilić, Ivan Perišić..., košarkaška braća Andrija i Ante Žižić...

U nogometu je Karlo završio zato što je živio preko puta stadiona Omiša na Ribnjaku. Bila je to njegova samostalna odluka, s obzirom na to da mu se nitko u obitelji nije ozbiljno bavio nogometom. Trenirao je u NK Omišu od pete godine, prvo je bio stoper, a poslije je postao vratar.

Bit će i bolji od L. Kalinića

Otac Ante uvijek mu je bio najveća podrška, kaže Karlo.

– Nikad me nije opterećivao nekakvim očekivanjima, uvijek mi je govorio da se ostavim nogometa kad više ne budem u njemu uživao, da to nije jedina stvar na svijetu.

Srećom, Letica se nije ostavio nogometa. U razgovoru s njim odmah shvatite koliko je skroman. Tome je sigurno pridonijela i njegova obitelj. Otac Ante bavi se turizmom, ima brod “Skarda”, a na njemu radio je i Karlo.

– Kad sam imao 13-14 godina, ljeti bih dva-tri mjeseca proveo na brodu. posljednje tri-četiri godine ne stignem. Kao mornar radio sam sve, čak i vozio brod. Volim more, to mi je najbolji psihički odmor. Sjedneš sam u kaić i guštaš. Nekoga ispunjavaju druge stvari, mene brod i more. Ljeti stalno kaićem odlazim na kupanje – kaže Letica.

Za Letičin uzlet zaslužni su i vratarski treneri Milenko Bikić, Vladimir Balić, Miro Varvodić, Tonči Gabrić...

Milenko Bikić trenirao ga je kao dječaka u Omišu, kasnije i u Hajduku. I otpočetka je tvrdio da Karlo može postati ono što je danas.

– Trenirao sam ga dok je bio klinac u Omišu, kada je imao 10 godina. Već tada bio je veliki talent. Nakon toga sam ga dvije godine trenirao u Hajduku i mogu reći da sam javno, još prije pet godina, novinaru Zdravku Reiću rekao da imamo nasljednika Lovre Kalinića. To jest, rekao sam mu da će Karlo biti još bolji od Lovre. I sada stojim iza tih riječi – kaže Bikić.

Odličan malonogometaš

Koje su najveće vratarske vrline Karla Letice?

– Moderan je golman kakve danas traže u Europi. Ima odličan osjećaj za prostor, vrlo je dobar u istrčavanju i odlično igra nogom. Karlo fenomenalno igra mali nogomet i zato je toliko dobar u igri s nogom. Iako je visok čak 201 cm, jako je spretan – kaže Bikić, koji nam je otkrio da je prije dvije godine Letica zamalo otišao iz Hajduka.

– U to vrijeme Letica nije bio u prvim planovima Hajduka, selili su ga po posudbama, no skaut Montpelliera, poznati vratar Bruno Martini, uvidio je Karlov talent. Iako je Letica tada bio tek peti vratar Hajduka, Martini je rekao Francuzima da ga dovedu. No, zapelo je na novcu, Hajduk je tražio 250.000 eura, Francuzima se tada to činilo malo previše – otkrio je Bikići i dodao:

– Trebamo biti iskreni i reći da se Letica dogodio Hajduku, za sve ovo danas Karlo se izborio sam. Imao je pritom i sreće, jer da se nije ozlijedio Stipica, ne bi Letica obranio 11-erac Gavranoviću u utakmici s Rijekom u prosincu. A nakon te utakmice počeo je Karlov uspon – kaže Bikić, koji ima savjet za mladog Karla.

– Najbitnije je da ostane psihički jak. Neće sve uvijek biti lijepo kao što je sada, događat će mu se sigurno i kiksevi. No, Hajduk ga treba čuvati kao kap vode na dlanu – zaključio je Bikić, bivši trener vratara Hajduka, a sada trener u Primorcu iz Stobreča i školi nogometa Union, koju vodi bivši hajdukovac Luka Vučko, nekadašnji Letičin igrač u trećeligašu Mosoru gdje je Karlo bio na posudbi. Nakon Mosora, Letica je bio na posudbi u Valu i Rudešu, a ove sezone vratio se u Hajduk.