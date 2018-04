Kakva nogometna fešta! Fantastična atmosfera, vrhunski nogomet pun ritma, lijepi golovi, magične vratarske parade, odlično suđenje...

Konačno se poslije derbija neće morati pisati o sudačkim greškama, o incidentima na tribinama, o navijačima koji 'pravdu' tjeraju palicama, u prvom planu neće biti tučnjave u loži, niti prekid zbog baklji, već će se pisati o fenomenalnim obranama Dominika Livakovića, o spretnom egzekutoru Mariju Gavranoviću, o promašenom ziceru Saida, o ljepoti nogometne igre.

Ovo je ohrabrenje, putokaz kako bi trebao izgledati hrvatski nogomet. Oduševili su i igrači na terenu, odmah po posljednjem sučevu zvižduku zaboravili su veliko rivalstvo, međusobno su si čestitali, tapšali se po ramenima. Igrači su nažalost, puno ispred uprava koje svojim ponašanjem potpiruju mržnju između dva najveća hrvatska kluba. I to godinama. Ali jučer je na Poljudu pobijedio nogomet. Kako bi to Dalmatinci rekli, bila je to 'fešta od baluna'. Nažalost po Splićane, završila je nesretno, no bijeli su pali junački. Imali su šanse, ali zaustavio ih je Dalmatinac na vratima Dinama.

Trener plavih Nikola Jurčević iskreno je pohvalio atmosferu na Poljudu, usput rekavši: 'Lijepo je igrati u ovakvom ambijentu, tada daješ više od sebe nego inače'. I s tom je rečenicom ustvari priznao da je u ozračju kakvo je u Maksimiru posljednjih godina, teško stvoriti pravu nogometnu feštu.

Trenutačno se nažalost ovakva atmosfera ne može ponoviti u Maksimiru. Šteta, jer samo uz utakmice poput jučerašnjih hrvatski nogomet može naprijed. Jedan kolega novinar iz Austrije je gotovo svih 90 minuta otvorenih ustiju gledao naš najveći derbi, uživao u atmosferi, čudio se kako se dobar nogomet igra u Hrvatskoj. Stranci očito bolje znaju cijeniti kvalitetu naše lige od nas samih. No, zbog raznih negativnosti, likova koji su više po sudnicama nego na tribinama, nama je često teže koncentrirati se na lijepe stvari u HNL-u. Ali, ima nade, pokazala je to utakmica Hajduka i Dinama.