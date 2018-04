Nećete vjerovati tko želi Modrića, Luka od Reala tražio 30 dana za odluku!

Španjolski mediji posljednjih su se dana raspisali o Luki Modriću i tvrde da postoji velika mogućnost da već na ljeto napusti Real Madrid.

Za hrvatskog nogometaša zainteresirani su engleski klubovi, prije svega Liverpool i Manchester United, ali spominje se i mogućnost odlaska u MLS ligu. I sam Modrić prije nekoliko dana izjavio je da želi ostati u Realu, ali da bi se mogao zamisliti u SAD-u.

- Nikad ne znate što se može dogoditi. Ako ne okončam karijeru u Realu, možda se mogu zamisliti u MLS-u, rekao je Luka.

A danas španjolski mediji donose informaciju da to ni nije daleko od istine te da bi Luka to mogao napraviti već ovog ljeta. Prema njihovu pisanju, za njega je iznimno zainteresiran klub iz Miamija, čiji je vlasnik David Beckham. U članku se navodi da je Becks odlučio iskoristiti dobre odnose s Florentinom Perezom i nagovoriti ga na to da proda Modrića.

Beckham i nekoliko njegovih prijatelja u taj su projekt krenuli prilično ambiciozno i najavili dovođenje nekoliko vrhunskih igrača, a prvi izbor im je očito naš Luka.

Diario gol tvrdi da je nakon toga Modrić od Reala zatražio 30 dana za donošenje ove važne odluke.