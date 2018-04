Torcida se oglasila povodom fizičkog napada na igrače Hajduka

Danas oko 14 sati u Splitu je napadnuta skupina igrača Hajduka. Marko Futacs, Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla i Ahmed Said napadnuti su u središtu grada, a najgore je prošao Futacs koji je navodno dobio nogom u glavu.

O cijelom slučaju oglasio se glasnogovornik Torcide Damir Gruić.

- KN Torcida izražava žaljenje zbog incidenta koji se dogodio jutros u gradu, a u kojem su sudjelovali i igrači Hajduka. Iako nemamo saznanja da su u istome sudjelovali pripadnici Torcide, ovim putem jasno šaljemo poruku kako je ovakav način iskazivanja nezadovoljstva prema igračima Hajduka za nas neprihvatljiv i nema opravdanja u nikakvom subjektivnom dojmu pojedinca o nečijoj lošoj igri, rekao je Gruić za Dalmatinski portal.

Splitom je krenula priča da su napadači izašli iz Kluba navijača, ali on je to demantirao i rekao je da je to nemoguće jer KN Hajduka u to vrijeme nije bio otvoren.