Zašto Torcida prvo ne prozove sebe za sve loše što radi klubu

Kako u svega nekoliko dana urušiti odličan koncept narodnog kluba? Pitajte Torcidu koja je opet urušila sve što Hajduk dobro radi posljednjih godina.

Prvo su u srijedu priopćenjem smijenili vlastitog predsjednika Ivana Kosa, a onda su jučer, poput divljaka, napali igrače svog kluba! To ne rade pravi navijači, već samo huligani koje uopće nije briga za klub. Ili, što je još gore, misle da su iznad kluba. A Torcida posljednjih godina prečesto misli da je iznad Hajduka, svetinje u čiju se ljubav kunu.

Ne samo što smjenjuju predsjednike kako ih je volja, već su najžešći navijači počeli redovito prijetiti, a sada i tući svoje igrače.

Koncept Hajduka kao narodnog kluba u osnovi je vrlo pozitivan, no ne kada u klubu imate huligane koji si uzimaju previše ovlasti. Onda to više nije demokracija, već diktatura. Prozvali su Kosa zbog “hospitalityja” prema sucima, no zašto prvo ne prozivaju sebe za sve loše što rade klubu? Primjerice, za više od 800.000 kuna kazne koje su priskrbili klubu samo zbog bakljadi ove sezone. Zašto navijači nisu prozvali krivca kada je jedan torcidaš na utakmici protiv Dinama šipkom po terenu ganjao suca Zebeca? Zašto se nisu posipali pepelom kada su navijači prije nekoliko mjeseci poslije poraza od Rudeša verbalno prijetili Ohandzi, Kožulju, Savvasu?

Da jesu, možda se jučerašnji incident ne bi ni dogodio.

Torcida se bori za pravednije odnose u hrvatskom nogometu, no uz ovakve “akcije” ta njihova borba gubi smisao.

I zato Hajduk kao klub što prije mora smanjiti utjecaj Torcide, inače će završiti kao Panathinaikos, kojim već 10-15 godina vladaju navijači, a rezultat je taj da su zeleni trenutačno nikada slabiji u Grčkoj, tek 9. na ljestvici.