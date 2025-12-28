Jana Koščak nije uspjela srušiti svjetski rekord

Jana Koščak u svom posljednjem juniorskom nastupu, na dvoranskom Silvestarskom mitingu Agrama, nije uspjela srušiti svjetski dvoranski rekord u petoboju u konkurenciji do 20 godina.

U hladnoj atletskoj dvorani, prvu disciplinu, 60 m s preponama, Jana je istrčala za 8.73 sekunde što joj je donijelo 967 bodova. U skoku u vis preskočila je, uz skraćen zalet, 175 cm i osigurala 916 bodova.

Već se tu vidjelo da se Jana jako muči, tek iz trećeg pokušaja preskakala je preko 1,66 i 1,75 metara dok je triput rušila letvicu na 1,78 metara. Dvoranski osobni rekord postavila je u bacanju kugle. Hitac od 13.31 m donio joj je 748 bodova.

U skoku u dalj zabilježila je jedan ispravak skok. U drugoj seriji skočila je 5.58 m i osigurala 723 boda. U posljednjoj disciplini petoboja, utrci na 800 metara, nije nastupila.

- Nisam zadovoljna nastupom. Nažalost, krenula sam u petoboj dosta loše, s lošim rezultatom na preponama, a i skok u vis nije bio baš najbolji. Nakon njega bila sam dosta u zaostatku naspram onoga što sam htjela napraviti, i po bodovima i po rezultatu. Odlučila sam odraditi kuglu i dalj, čisto reda radi - rekla je Jana.