Nenad Bjelica uz suze je otišao iz Maksimira, a njegove riječi nisu dobro sjele čelnicima Dinama

Nenad Bjelica vraća se u Maksimir, u nedjelju će ponovno kročiti na stadion na kojem je ostvario sjajne rezultate s Dinamom, ali je iz tog istog Dinama naprasno otišao kad je krenula korona kriza, kad se tražilo smanjenje plaća, kad mu se htjelo maknuti stručni stožer.

Bio je to zapravo smišljeni način da Bjelica ode iz Dinama. I otišao je, uz suze. Sad se ponovno vraća kao trener Osijeka. Iako je bilo nagađanja da bi se uskoro mogao vratiti u Dinamo i kao njegov trener, zasad to ostaje u sferi nagađanja. Nije nemoguće, jer u nogometnu je doista svašta moguće, no razlaz s plavima bio je bolan i za njega. Potom, neke njegove riječi nisu dobro sjele čelnicima plavih i teško da bi se sada tako brzo ponovno 'našli'.

Bjelica je takve priče dijelom i sam zakuhao u samom finišu sezone kad je rasplet neizvjesniji nego godinama prije, kritizirao je rad uprave svog kluba. Kako je poslije toga glavni gazda stao uz upravu, jasno je da Bjelici sad nije lako raditi. No, možda je to samo bio način da, kako bi Ćiro rekao, galvanizira svoju momčad pred derbi u Maksimiru, možda i da joj pokaže da je uz nju s obzirom na to da su igračima kasnile plaće, po prvi put otkako su Mađari gazde kluba.

Zasad Bjelica u Dinamo stiže kao trener Osijeka s namjerom da pobjedom napravi korak prema naslovu prvaka iako u ovom trenutku nije više u dobroj poziciji i ne ovisi samo o sebi kao donedavno. Jedini klub koji ovisi sam o sebi u toj borbi za naslov prvaka je Dinamo.

U ovoj sezoni Dinamo i Osijek igrali su triput, prvo je u Gradskom vrtu slavio maksimirski klub s 2:0, potom je u Maksimiru bilo 0:0, da bi u njihovom trećem srazu Osijek slavio s 1:0. Bjelica je s Osijekom protiv Dinama igrao šest puta ima po dvije pobjede, dva poraza i dva remija. U Maksimiru nije slavio, dvaput je bilo 1:1, a u jedinom porazu u Zagrebu bilo je 1:0 za plave.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će zagrebačka publika dočekati svog bivšeg trenera, je li mu i ona zamjerila neke teže riječi na račun plavih nakon preuzimanja Osijeka ili će ga pozdraviti i tako mu reći da je dobro došao odluči li se za povratak u plavo. No, sve će to biti puno manje važno kad sudac Igor Pajač u nedjelju u 20 sati označi početak tog možda i odlučujućeg derbija.