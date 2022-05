Što se događa u Osijeku, odlazi li Bjelica? ‘Problemi su ogromni, kriv jedan čovjek’

Situacija u jednom od pretendenata za naslov, NK Osijeku, poprilično je turbulentna u posljednjih tjedan dana. Klub o čijim se upravama i njihovim poteškoćama u širim hrvatskim okvirima rijetko kad pričalo i klub koji je to u posljednje vrijeme vrlo dobro skrivao bilo kakvo 'prljavo rublje' od javnosti, sada kreira upravo sve suprotno od toga.

Dobro je poznato da je trener kluba Nenad Bjelica, koji ima i menadžersku, pa u jednoj mjeri i direktorsku ulogu u klubu, uoči utakmice protiv Istre vrlo jasno i očito na konferenciji za medije prozvao vodstvo kluba, istaknuvši kako je izrazio nezadovoljstvo strukturama kluba koje bi, prema njegovom viđenju, mogle biti puno i jače.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 26.01.2022., Bijelo Brdo - Nogometasi NK Osijek zbog smrznutog pomocnog igralista stadiona Gradski vrt odradili trening na stadionu BSK-a Bijelo brdo. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

- Na neki način sam pokazao nezadovoljstvo. Odgovorno sam preuzeo glavnu ulogu u sportskom djelu vođenja kluba. Naravno da ja nisam zadužen za rađenje logistike kluba. I vlasnicima i predsjedniku kluba sam iskazao mišljenje o svemu tome. Na vlasnicima je da vide što i kako dalje, te na koji način mi kao klub možemo biti klub u pravom smislu riječi. Klub nisu samo trener, igrači i navijači nego i strukture kluba koje bi po meni mogle biti puno bolje i jače u ovoj borbi koju imamo s puno jačim protivnikom od sebe u svakom smislu - prisjećamo se na Bjeličinu izjavu.

I ovakvo što je strateg bijelo-plavih izjavio samo četiri kola prije kraja tog prvenstva u kojem njegov klub aktivno bori za naslov prvaka. Svatko tko je malo više integriran u najviše razine hrvatskog nogometa zna da Nenad Bjelica svojem poslu pristupa iznimno ozbiljno i profesionalno te da ne bi tek tako izašao u javnost s ovakvim izjavama samo četiri kola prije kraja prvenstva. Uzevši taj aspekt u obzir, to ne može značiti ništa drugo nego da je situacija na relaciji trener-vodstvo izrazito ozbiljna, jer imao je Nenad Bjelica i drugih turbulencija s vodstvima klubova u svojoj karijeri, a da na kraju javnost uopće za to nije ni znala. I da, Bjelica je sam počeo pričati o nezadovoljstvu o strukturama kluba, nitko ga na to nije natjerao, što je jako znakovito budući da znamo da je Bjelica odmjerena i kalkulirana individua, da neće tek tako ići po sistemu "što na umu, to na drumu".

Međutim, jako je važno naglasiti da je Bjelica praktički sve ove iste stvari, doduše, s nešto manje detalja, govorio i na polovici sezone, kad je Osijek bio izjednačen na vrhu s Dinamom te su se taman dogovarali transferi Mije Caktaša i Kristijana Lovrića. U prijevodu - i kada su ruže cvjetale u Osijeku Bjelica je govorio o problematičnoj situaciji u klubu, samo što se zbog pozitivnog narativa oko momčadi u tom trenutku ta izjava nije toliko ozbiljno shvatila, više je bila smatrana nekom poštapalicom u kontekstu "uvijek može bolje".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 06.02.2022., Nogometni stadion Zagreb, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 22. kolo, NK Hrvatski Dragovoljac - NK Osijek. Trener NK Osijeka Nenad Bjelica. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Vidno je ova cijela turbulencija utjecala na igrače Osijeka koji su prvi put u sezoni prosuli vodstvo od dva pogotka, i to protiv većinom slabašne Istre. A koliko problemi Nenada Bjelice utječu na same igrače Osijeka dokaz je i prva utakmica ove polusezone protiv Slaven Belupa kad Bjelica zbog smrtnog slučaja nije mogao voditi momčad, a na samom terenu izgledalo je kao da su i igrači jako pogođeni Bjeličinom situacijom te nisu adekvatno reagirali na terenu. Često ste u medijskim napisima raznih portala i tiskovina posljednjih dana mogli čuti da je Nenad Bjelica NK Osijek, a po viđenom ove sezone je jako teško pobjeći od tog dojma, i to nužno ne znači loše.

Utjecale su ove recentne Bjeličine izjave o strukturi kluba i na navijače koji su tijekom susreta protiv Osijeka glasno skandirali "Čoharu, odlazi", tako uperivši prstom na de facto prvog operativca kluba, a službeno tek člana Uprave, Vladu Čohara. To je čovjek koji je gotovo cijelo svoje vrijeme u Osijeku radio iz sjene, a inače ima strahovito važnu ulogu prokurista. Također, jako je važno naglasiti zašto je Čohar doveden u Osijek. S Rijekom je radio u tranzicijskom periodu gdje je tekao prijelazak s jednog stadiona na drugi, a isto tako je bio vrlo velik dio u Rijekinom pohodu na prvi naslov prvaka Hrvatske 2017. godine. U teoriji, takva akvizicija bila je sjajna za Osijek, no teško je povjerovati da su navijači njegovo ime pri skandiranju izabrali na 'eci-peci-pec'.

Kako to uobičajeno biva u navijačkim skupinama, ne bi uopće bilo iznenađujuće da je neki od navijača uspio biti vrhunski upućen te zatim detalje proslijediti dalje svojim kolegama s tribine. Što je zapravo temeljni problem situacije kod Nenada Bjelice i Vlade Čohara? Po onome što smo čuli iz Bjeličine izjave najjednostavnije bi bilo zaključiti da je treneru Osijeka dano previše obaveza koje nisu u njegovoj domeni te da mu vodstvo kluba u nekim situacijama nije stalo iza leđa.

Nakon utakmice protiv Istre stigao je odgovor i Bjelici i navijačima, glavni sponzor i financijer NK Osijeka Lőrinc Mészáros je nakon sastanka s Čoharom i predsjednikom uprave Ferencom Sakaljem rekao kako je zadovoljan radom uprave kluba te da ništa ne namjerava mijenjati. Bila je to direktna poruka Bjelici da se njegove prozivke neće 'doživjeti' ako ti problemi ne smetaju predsjedniku.

Što to na kraju znači? Da odmah razjasnimo, to ne znači ništa za Bjeličinu budućnost u klubu jer su svi u Osijeku zadovoljni rezultatskim pomakom. Uostalom, uoči prošle sezone Osijek nikada u Prvoj HNL nije završio na drugom mjestu, a postoje dobre šanse da Bjelica to ostvarenje osigura dva puta u svoje prve dvije sezone, što je jako velika stvar. Kratko i jednostavno, Nenad Bjelica je već sada najuspješniji trener Osijeka u povijesti Prve HNL. Vlasnici su također u više navrata istaknuli kako Bjeličina pozicija na klupi nije upitna. No, to ne znači da cvjetaju ruže.

To znači da je Bjelici s vlasničkih i investitorskih struktura jasno i glasno objašnjeno da o klupskim strategijama ne odlučuje on, nego oni koji te novce daju u klub. Bila je to direktna poruka Bjelici da se njegove prozivke neće 'doživjeti' ako ti problemi ne smetaju predsjedniku, sa samog vrha mu je jasno poručeno gdje stoji u hijerarhiji osječkog prvoligaša.

Sad zapravo sve ostaje na treneru Osijeka; je li dovoljno spreman podnositi teret svoje trenerske/menadžerske/direktorske funkcije (koju osim njega ne obavlja nitko u Hrvatskoj) ili je pak za njega takav pritisak previše bez podrške nadležnih kada se, kako je i sam rekao, treba boriti s 40-45 milijuna eura jačim lavom u bitci? Jedno je sigurno, a to je da o eventualnom prestanku osječkog angažmana može odlučiti samo on i nitko drugi, jer su njegovim radom zadovoljni svi oko kluba.