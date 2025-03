'Ne znam zašto je Joyce prihvatio borbu protiv Hrgovića, žalosno je to što radi'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović traži svoj put k vrhu teške kategorije, te će tako 5. travnja nastupiti na priredbi u Manchesteru protiv Britanca Joea Joycea. El Animalu je to prva borba nakon osam mjeseci kada je na spektaklu u Rijadu prekidom u osmoj rundi izgubio protiv Daniela Duboisa i ostao bez IBF-ova pojasa privremenog prvaka, piše Croring.

Bivši britanski borac, a danas poznati boksački komentator Duke McKenzie iznio je analizu uoči nadolazećeg okršaja, te mu se čini kako je njegov sunarodnjak pogriješio u odabiru protivnika.

– Mislim kako je Joe Joyce napravio loš potez. Ne znam zašto je prihvatio taj meč, to bi za njega moglo završiti loše. Hrgović ima što dokazati, a Joyce je vrlo ranjiv i svi to znamo. Jedino ako Joyce nema neku čaroliju da sve to promijeni. U nedavnom intervjuu Teddy Atlas je otkrio kako mu je žao što nije radio s Joyceom kada je prešao u profesionalce – kazao je Duke McKenzie i dodao:

– Čini mi se kako je sada prekasno, njegova je karijera otišla u krivom smjeru i teško da se nešto može ispraviti. Nema sumnje kako bi Joyce bio koristan u teškoj diviziji, no mislim da je propustio svoje prilike. To je žalosno, mislim da će drugi borci protiv njega iskoristiti šansu kako be vratili među najbolje. Bude li Joyce izgubio protiv Hrgovića, trebao bi se povući. Ne znam kako bi Joe mogao pobijediti u tom meču.

Njih dvojica su se već jednom obračunali u ringu. Joyce je 7. veljače 2013. u meču ‘World Series of Boxing’ lige nakon pet tijesnih rundi pobijedio Hrgovića podijeljenom sudačkom odlukom (49-46, 48-47, 46-49).