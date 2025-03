VIDEO Hrgović poludio na novinarsko pitanje: Nije me brutalno nokautirao, nemoj mi to govoriti!

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 5. travnja vraća se u ring manchesterskoj Co-op Live Areni, gdje će mu protivnik biti Joe Joyce. Hrgović je povodom toga dao intervju za Box Nation, a što je ujedno bio i njegov prvi intervju nakon što je početkom lipnja prošle godine izgubio od Daniela Duboisa prekidom u osmoj rundi borbe za privremeni IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

- Bio sam vrlo tužan nakon što sam čuo tu vijest jer je on bio jedan od mojih najdražih boraca, istinska legenda i čovjek koji je inspirirao i u ringu i izvan njega. Počivao u miru, bit će zapamćen, to je sigurno - rekao je 32-godišnji Zagrepčanin o smrti legendarnog Georgea Foremana.

- Naravno da je bilo teško. Kada izgubite u boksu, to nije kao kad gubite u drugim sportovima. Doista je teško jer dobijete batine pred cijelim svijetom. Trebao sam pobijediti u toj borbi, bio sam vrlo uvjeren da ću ga pobijediti, ali dogodilo se puno loših stvari prije same borbe. Ozlijedio sam se i razbolio prije meča, nisam došao u svojoj najbolji formi, ali mislio sam da ću pobijediti čak i u takvim okolnostima. Naravno da me pogodilo što sam izgubio, vjerovao sam da je došlo moje vrijeme, da ću ga uništiti, a onda doći i do veće borbe i postati svjetski teškaški prvak - osvrnuo se na težak poraz od Duboisa.

- Već sam imao dogovoreno da ću, ako pobijedim u toj borbi, boksati s Anthonyjem Joshuom na Wembleyju. Propustio sam veliku priliku i bio sam tužan zbog toga, ali što je, tu je, sve se događa s razlogom. Daniel je odradio sjajan posao protiv Joshue, napravio je nevjerojatan posao vrativši se nakon dva poraza, pobijedio je u tri velike borbe i čestitam mu na tome. Život ide dalje i to je to, ponekad pobijediš, ponekad izgubiš. Ja još uvijek vjerujem da dobro pripremljen mogu pobijediti bilo koga i postati svjetski prvak - moj je cilj i dalje isti - otkrio je Hrgović.

Hrgović je smireno odgovarao na sva postavljena pitanja, no u završnom dijelu razgovora nakratko je izgubio živce. Novinar Box Nationa, Umar Ahmed, rekao je da se boksački fanovi, osim za Joycea, i za Hrgovića pitaju koliko mu je još vremena u ringu preostalo ističući pritom kako je posljednjih nekoliko rundi protiv Duboisa bilo "brutalno" za hrvatskog teškaša.

- Čovječe, bilo je brutalno zbog posjekotina! - prekinuo je novinara: 'Nije me nokautirao ni rušio, bilo je brutalno zbog dubokih posjekotina koje sam imao na oba oka od druge runde. Nije me nadboksao, nije me slao u ‘knockdown‘ i zato mi nemoj govoriti da je bilo brutalno'. VIdeo cijelog razgovora možete pogledati OVDJE.