Ne mogu vjerovati da će se Jake Paul boriti s Joshuom, doživjet će najveći strah u životu

Nakon što je prije nekoliko dana američki boksač Ryan Garcia izrazio sumnju oko meča između Anthonyja Joshue i Jakea Paula, sada je sličan stav iznio i poznati boksački analitičar Tony Bellew.

Bivši dvostruki svjetski prvak, 36-godišnji Anthony Joshua uskoro se vraća u akciju, te će 19. prosinca boksati protiv youtubera Jakea Paula, a priredbe će se uživo prenositi ​​na Netflixu, piše Croring.

Postoji nekoliko razloga zašto je taj meč opasan za osam godina mlađeg youtubera. Kao prvo, Joshua je za glavu viši od Paula, krupniji je i teži. Nekadašnja Disneyeva zvijezda uglavnom se borila u teškoj kategoriji.

Joshua je također mnogo iskusniji, bivši je svjetski prvak teške kategorije, i ring je dijelio s nekim divizijskim velikanima, dok se Paul borio protiv MMA boraca i legendarnog Mikea Tysona, koji će sljedeće godine proslaviti 60. rođendan.

Bivši svjetski prvak kruzer kategorije Tony Bellew je u razgovoru za iFL TV istaknuo kako se šokirao kada je čuo da su Joshua i Paul dogovorili meč.

– To je ludo, prava ludnica. Kako bi netko poput Paula mogao nokautirati Joshuu, to je jednostavno ludost. Ne mogu to shvatiti. Jednostavno ne vjerujem da će ući u ring protiv Joshue. Kada ga AJ prvi put dotakne doživjet će najveći strah života – rekao je Tony Bellew, istaknuo kako će AJ imati lagan posao:

– Ne razumijem što bi se moglo dogoditi, a da Joshua ne pobijedi. Nije mi jasno zašto je uopće i dogovorena ta borba. Ne vjerujem da se to događa. Naravno, za takav novac vjerojatno biste se borili s obojicom odjednom. To je pošteno i neka za to budu plaćeni. Nakon što osvojite titule i ispunite svoje želje, onda boksajte isključivo da što brže zaradite ogroman novac. A to se upravo sada događa. Pošteno.

Bellew je još jednom ponovio kako je sumnjičav da će se ta borba na kraju dogoditi.