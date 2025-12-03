Ne mogu vjerovati da će se Jake Paul boriti s Joshuom, doživjet će najveći strah u životu

Nakon što je prije nekoliko dana američki boksač Ryan Garcia izrazio sumnju oko meča između Anthonyja Joshue i Jakea Paula, sada je sličan stav iznio i poznati boksački analitičar Tony Bellew.
Bivši dvostruki svjetski prvak, 36-godišnji Anthony Joshua uskoro se vraća u akciju, te će 19. prosinca boksati protiv youtubera Jakea Paula, a priredbe će se uživo prenositi na Netflixu, piše Croring.
Postoji nekoliko razloga zašto je taj meč opasan za osam godina mlađeg youtubera. Kao prvo, Joshua je za glavu viši od Paula, krupniji je i teži. Nekadašnja Disneyeva zvijezda uglavnom se borila u teškoj kategoriji.
Joshua je također mnogo iskusniji, bivši je svjetski prvak teške kategorije, i ring je dijelio s nekim divizijskim velikanima, dok se Paul borio protiv MMA boraca i legendarnog Mikea Tysona, koji će sljedeće godine proslaviti 60. rođendan.
Bivši svjetski prvak kruzer kategorije Tony Bellew je u razgovoru za iFL TV istaknuo kako se šokirao kada je čuo da su Joshua i Paul dogovorili meč.
– To je ludo, prava ludnica. Kako bi netko poput Paula mogao nokautirati Joshuu, to je jednostavno ludost. Ne mogu to shvatiti. Jednostavno ne vjerujem da će ući u ring protiv Joshue. Kada ga AJ prvi put dotakne doživjet će najveći strah života – rekao je Tony Bellew, istaknuo kako će AJ imati lagan posao:
– Ne razumijem što bi se moglo dogoditi, a da Joshua ne pobijedi. Nije mi jasno zašto je uopće i dogovorena ta borba. Ne vjerujem da se to događa. Naravno, za takav novac vjerojatno biste se borili s obojicom odjednom. To je pošteno i neka za to budu plaćeni. Nakon što osvojite titule i ispunite svoje želje, onda boksajte isključivo da što brže zaradite ogroman novac. A to se upravo sada događa. Pošteno.
Bellew je još jednom ponovio kako je sumnjičav da će se ta borba na kraju dogoditi.