'Majka je zamolila Thompsona da mi bude krsni kum i pristao je. Uspjela je u tome preko časnih sestara'

Najugodnije iznenađenje tjedna u hrvatskom sportu svakako je Marko Perković Thompson. Ako se pitate kakve veze ultra popularni pjevač ima veze sa sportom onda vam je pitanje na mjestu. Jer, ovdje se ne radi o glazbeniku koji je na zagrebačkom Hipodromu održao koncert pred 500 tisuća ljudi već o istoimenom boksaču koji je iznenadio osvajanjem srebra u najtežoj kategoriji (preko 90 kg) na Prvenstvu Europe do 23 godine.Je li ovakav domet iznenadio i samog borca koji ne samo da nosi ime popularne javne osobe nego se odaziva i na isti nadimak.

- Malo je sve ovo i mene iznenadilo jer ja nisam klasični boksač. Ja sam MMA borac a kako je boks olimpijski sport velike konkurencije odlučio sam se okušati. Kako sam na Prvenstvu Hrvatske ostvario normu razmišljao sam da li da idem na Prvenstvo Europe ili ne. Na koncu sam se ipak odlučio okušati s najboljima i dospio do finala. A u borbi za zlato nisam uspio dobiti boksački školovanog i trofejnog Engleza koji iza sebe ima 200-tinjak boksačkih mečeva.

Boks mi je samao dobar izlet

Što nije uspio pokazati u finalu protiv Engleza Thomasa a jest u borbama protiv tri protivnika do finala?

- Nakon što sam pobijedio dva Turčina i Azerbajdžanca, u finalu me i trema dosta pojela. Nisam dovoljno iskusan da se nosim s tako nečim. Zapravo, nisam mogao vjerovati da se s 22 godine borim na europsko zlato.

Što su bili njegovi dosadašnji najveći dosezi?

- S 19 godina sam, još kao junior, bio svjetskim prvakom u savete boksu. Državni sam prvak u boksu i amaterskom MMA.

Kako je uopće ušao u borilačke sportove?

- Moj stariji brat se rekreativno bavio takvim sportovima i kako sam ja njega uvijek gledao kao idola, a dosta sam hiperaktivan, uspio sa s 15 godina namoliti mamu da me pusti na kik boks.

S obzirom da nam je spomenuo da su njegovi treneri Bruno Škudar, Matej i Mark Batinić te Mirko Filipović zanimala nas je ta poveznica s Cro Copom.

- U Cro Cop Teamu sam od svoje 19 godine. Kod Mirka je u dvorani sjajan ambijent, tamo vam je sve profesionalno, kao u nekoj tvornici šampiona.

Koliko se Cro Cop doista s njim stigne baviti?

- On je doslovno na svakom mom večernjem treningu, osim četvrtka i nedjelje. Vrlo su mi dragocjena njegova zapažanja i ispravljanja tehničkih detalja. Uživam u tim treninzima s našim MMA velikanom. On zna stvoriti ugođaj. Kada se radi onda je to maksimalno ali kada se zezamo onda to izgleda kao da smo jedna skladna i vesela obitelj.

Znači li to da svoju karijeru planira graditi i nadalje kroz MMA?

- Tako je. Ja sam primarno MMA borac a ovo mi je bio samo dobar izlet.

A što ako mu se u boksu otvoril prilika za kvalificirati se na Olimpijske igre u Los Angelesu?

- To još s trenerima nisam odlučio. Nakon svega ovoga nudi mi se odsta opcija, jer sam pokazao da sam i u drugom sportu konkurenta, no moram o svemu razmisliti.

Sam Cro Cop nam je rekao da je riječ o vrlo perspektivnom i srčanom momku koji ima ono što nemaju svi borci. Ima snažan udarac a može i primiti.

- Za divno čudo, mogu dosta primiti u bradu a vjerujem da imam i snažan udarac. Očito mi je takva genetika.

Na dan finala osobno mu se obratio i pjevač Marko Perković Thompson. Koliko mu je to značilo?

- Dosta mi to znači. Ja nosim isto ime pa i njegov nadimak. A i kumovi smo.

Kako je došlo do tog kumstva?

- Marko je moj krsni kum. Nakon što je moja majka odlučila da ću se ja zvati Marko ona je bila odlučna u tome da nekako dođe do Thompsona i da ga zamoli za kumstvo. Uspjela je u tome preko časnih sestara u Remetama i on je pristao. Očito mu je bilo simpatično što se netko zove poput njega pa je pristao.

"Kletva kralja Zvonimira" je moja himna

A kako je pak došlo do toga da ima i isti nadimak kao i velika estradna zvijezda?

- Čim sam počeo trenirati borilačke sportove vidio sam da si borci izabiru nadimke. Ja si mislim pa Thompson mi je kum, imenjaci smo, pa zašto ja ne bih imao i isti nadimak. Osim toga, izlazim na njegovu pjesmu "Kletva kralja Zvonimira". Ta me pjesma emocionano dirne i nakon toga bih se potukao s bilo kime.

Sve ovo podrazumijeva da Marko Perković boksač ide i na kumove koncerte.

- Idem, kako da ne. Bio sam na Hipodromu a bit ću i 27. prosinca u Areni Zagreb.

Dakle, pitati naše sugovornika na čije će pjesme izlaziti jednog dana kao profesionalac očito je suvišno.

- Da, izlazit ću samo na "Kletvu kralja Zvonimira". Htio sam ja izlaziti na tu pjesmu i sada na Prvenstvu Europe no kako je to amatersko prvenstvo takva praksa ne postoji.

S obzirom da je svojedobno Hrgoviću u ringu pjevao "Gene kamene" nije nemoguće da se Thompson ukaže i na nekom od mečeva svog kumčeta.

- Ne očekujem to ali bi mi dosta značilo. Nadam se da bi se to moglo dogoditi kada ja stignem do nekog značajnijeg meča. A ja vjerujem da ću i to dosanjati. Iz rodnog Bjelovara otišao sam za Zagreb sa 18 godina jer sam htio živjeti svoje snove. Unatoč tome što radim kao zaštitar za tvrtku Bilić Erić, treniram dvaput dnevno, osim nedjeljom, a Mirko vi veli da bih se trebao odmoriti i četvrtkom.

Ja sam primarno MMA borac, član sam Cro Cop Teama i uživam u treninzima s MMA velikanom. Kad se već zovem kao i on odlučio sam se da mi borilački nadimak bude Thompson