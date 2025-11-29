Marko Perković Thompson europski je doprvak u boksu!

Hrvatski boksač Marko Perković Thompson osvojio je srebrnu medalju na boksačkom Europskom prvenstvu za seniore do 23 godine. Mlada nada hrvatskog boksa tako je u svom debitanstskom nastupu napravila sjajan rezultat.

Na njegovu žalost, ali i žalost svih fanove, u finalu nije imao rješenja za dominantnog Engleza Damara Kristopha Thomasa (20). Izgubio je prekidom u drugoj rundi nakon tri brojanja, ali ni to nije bacilo sjenu na sjajan pothvat koji je napravio. Englez se u mlađim kategorijama već okitio brojnim svjetskim i europskim naslovima, a na zašeg Marka tek će se čuti.

Mladom Marku podršku je pružio i pjevač Marko Perković Thompson, a lijep tekst o njemu napisao je i Hrvatski boksački savez čiju objavu prenosimo u cijelosti.

"Naš prvak, senzacionalni debitant na Europskom prvenstvu za seniore U-23, Bjelovarac Marko Perković (22) svoj debitantski nastup završio je s osvojenom srebrnom medaljom i titulom viceprvaka Europe!

Marko Perković u finalu superteške kategorije U-23 izgubio je prekidom u drugoj rundi, nakon tri brojanja, od dominantnog, moćnog Engleza Damara Kristopha Thomasa (20), prvaka Europe i viceprvaka svijeta u mlađim seniorima, sada i seniorskog U-23 europskog prvaka koji se ove godine borio za medalju i na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Liverpoolu gdje ga je nakon dvije pobjede, u četvrtfinalu zaustavio tek nenadmašni, legendarni Kubanac Julio Cesar La Cruz, a ove godine trijumfirao je i na uglednoj Strandji u Sofiji.

Sve čestitke Marku, bravo za sve što je pružio u svom prvom nastupu na najvećoj europskoj sceni, izborio finale s dvije sjajne pobjede protiv favorita, prvaka Turske i Azerbejdžana!

Čestitke i za hrabru, beskompromisnu borbu u finalu protiv visokog Engleza Thomasa (198 cm), dugih ruku i nevjerojatno okretnog i brzog za svoju visinu, engleskog diva koji premda ima tek 20 godina ima nebrojeno više mečeva najviše svjetske razine od našeg Marka i kojeg s pravom vode kao najveću mladu nadu engleskog boksa.

Marko je pokušao opreznije parirati Englezu koji je nametnuo inicijativu u prvoj rundi, pokušao koncentrirano čekati neku neopreznost Thomasa i iznenaditi ga munjevitim kontranapadom.

Nije prošlo, engleski div nije napravio krivi korak i uvjerljivo je dobio prvu rundu jednoglasnom odlukom sudaca, kod trojice sudaca čak i sa 10:8.

To je nagnalo Marka da u drugoj rundi krene otvorenije, u napade otvorenim gardom, a Thomas je to brzinski kaznio s nekoliko navođenih direkata koje je njemački sudac u ringu odmah presudio kao brojanje i označio kraj meča, premda je naš nepokolebljivi, granitni Marko dobro podnio te udarce i nije djelovao uzdrmano.

Marko Perković napravio je maksimum u svom prvom izlasku na najveću europsku scenu, uvrstio je Hrvatsku među osvajače medalja i vraća se sa senzacionalnim srebrom i dvije pobjede koje su odjeknule Europom.

Napravio je više nego što se itko mogao nadati, bio je prvi hrvatski boksač u finalu Europskog prvenstva U-23 nakon Gabrijela Veočića i zlata u Poreču 2022. godine!

Još jednom bravo za skromnog, vrijednog dečka iz Bjelovara koji godinama živi sam i radi u Zagrebu kako bi mogao trenirati u BK Sesvete i Cro Cop Teamu.

Čestitke i trenerima koji su ga spremili za jedan od najvećih uspjeha hrvatskog boksa, Bruni Škudaru, MMA blizancima i stručnog stožeru Hrvatske, izborniku Marku Čaliću i treneru Mariju Preskaru!

Dvojbi nema, uz Filipa Hrgovića, Luku Pratljačića i Marka Miluna, Hrvatska je dobila još jednog vrhunskog superteškaša za najveće svjetske izazove!

Marko Perković Thomspon, kumče najvećeg hrvatskog glazbenika, i svi u njegovom teamu i hrvatkom boksu mogu biti ponosni.", stoji u priopćenju.