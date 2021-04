Navijači opet na ulici! Dimne bombe, baklje... Žele otjerati tajkune iz kluba

Navijači Manchester Uniteda od 2005. pokušavaju "izgurati" iz kluba američku obitelj Glazer, koja je na kontroverzan način stigla do udjela u njemu i samim time kontrole, a pokušaj ulaska u Superligu samo je bila kap koja je prelila čašu.

Okupljeni na ulici, uz baklje, dimne bombe, transparente s više nego jansim porukama i uz povike koji su više nego jasni, traže odlazak "okupatora".

Pod Glazerima je United stigao do pet titula prvaka, ali posljednja je zabilježena prije osam godina. Stigla je i jedna Liga prvaka, ali bilo je to 2008. Stoga, navijači će ustvrditi da su to rezultati ostvareni na temeljima kluba kakav je bio prije njih.

A da im je ipak prvenstveno stalo do zarade, smatraju navijači, potvrđeno je pokušajem ulaska u Superligu, što se također vidi kao "amerikanizacija" i potpuno drugačiji pogled na nogomet, natjecanje, kompetitivnost...

Ed Woodward, prvi operativac Uniteda, odmah je po propasti Superlige predao ostavku, a navijači sad žele ići do kraja.

- Ukrali ste više od milijun funti - jedna je od poruka koja se mogla vidjeti na ulici.

Ujedno, dan prosvjeda nije slučajan, United slavi 123 godine.

Kroz današnji dan vidjeli smo dva prosvjeda, navijača Liverpoola i Arsenala, također zbog Superlige i također s motivima istjerati vlasnike iz klubova...

