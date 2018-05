Navijači Liverpoola u šoku: Je li Ramos namjerno ozlijedio Salaha?

Najbolji igrač Liverpoola Mohamed Salah odigrao je tek prvih pola sata u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida u Kijevu.

Salah je morao napustiti igru nakon što je ozlijedio rame. Branič Reala Sergio Ramos hrvačkim je zahvatio bacio Salaha na pod nakon čega je Egipćanin ostao ležati na travi. Pridigao se, ali mu je nakon nekoliko minuta bilo jasno da neće moći igrati i zamijenio ga je Lallana. Salah je u suzama napustio travnjak.

Dio navijača na društvenim mrežama je bijesan jer smatraju da je Ramos namjerno ozlijedio napadača Liverpoola iako mu sudac Mažić za ovaj start nije dao ni žuti karton. Pogledajte snimku pa procijenite sami.

Wanted Liverpool to lose but not this way of all people Salah doesn't deserves this after the season he has had. That was deliberate from Ramos no question about that he knew exactly what he was doing there. Only Lallana winning it for Liverpool can undo this injustice pic.twitter.com/4l9bMIxRlq