Liverpool odlučio smijeniti Arnea Slota, naslijedit će ga austrijsko "čudo" od trenera

Pridodamo li tome i da je u Ligi prvaka Liverpool doživio debakl na Anfieldu od Perišićevog PSV-a, jasno je da su čelnici Redsa nezadovoljni. I navodno su već sinoć održali krizni sastanak, na kojem su donijeli odluku da će trener Arne Slot postati bivši.

Engleski mediji prenose kako bi Slota na klupi trebao naslijediti Oliver Glasner, trener Crystal Palacea koji je odavno demonstrirao da je stručnjak za mnogo veće domete. Glasner je jako cijenjen u krugovima na Anfieldu i očekuje se da on bez problema i u bilo kojem trenutku sezone može podignuti indisponiranu momčad Liverpoola

Austrijski 51-godišnjak Glasner je od Palacea napravio momčad protiv koje ne želi igrati veliki broj kvalitetnijih momčadi, a stil igre koji gaji smatra se idealnim za roster Redsa. U karijeri je prije londonske momčadi Glasner predvodio momčadi poput Eintrachta, Wolfsburga, LASK-a...