Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Engleska

Liverpool odlučio smijeniti Arnea Slota, naslijedit će ga austrijsko "čudo" od trenera

Premier League - Leeds United v Liverpool
Foto: Andrew Boyers/REUTERS
1/3
Autor
Karlo Ledinski
07.12.2025.
u 17:41

Liverpool je u posljednjih pet prvenstvenih utakmica upisao tek jednu pobjedu, te po dva remija i poraza. Posljednji remi stigao je ove subote, kada su Redsi prokockali prednost od 2:0 i 3:2 kod Leeds Uniteda (završilo je 3:3).

Pridodamo li tome i da je u Ligi prvaka Liverpool doživio debakl na Anfieldu od Perišićevog PSV-a, jasno je da su čelnici Redsa nezadovoljni. I navodno su već sinoć održali krizni sastanak, na kojem su donijeli odluku da će trener Arne Slot postati bivši.

Engleski mediji prenose kako bi Slota na klupi trebao naslijediti Oliver Glasner, trener Crystal Palacea koji je odavno demonstrirao da je stručnjak za mnogo veće domete. Glasner je jako cijenjen u krugovima na Anfieldu i očekuje se da on bez problema i u bilo kojem trenutku sezone može podignuti indisponiranu momčad Liverpoola

Austrijski 51-godišnjak Glasner je od Palacea napravio momčad protiv koje ne želi igrati veliki broj kvalitetnijih momčadi, a stil igre koji gaji smatra se idealnim za roster Redsa. U karijeri je prije londonske momčadi Glasner predvodio momčadi poput Eintrachta, Wolfsburga, LASK-a...

Ključne riječi
Arne Slot Crystal Palace Engleska Liverpool

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja