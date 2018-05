Lovren i Salah svojim anegdotama nasmijali Liverpoolove navijače

Naš Dejan Lovren i Egipćanin Mohamed Salah velike su Liverpoolove uzdanice. Sjajno se razumiju na terenu i izvan njega, te su jako dobri prijatelji.

Pred igračima Redsa je uzbudljiv tjedan, jer u subotu u Kijevu igraju finale Lige prvaka protiv madridskog Reala.

Lovren i Salah često se međusobno zezaju, a svojim šalama podižu raspoloženje u svlačionici. Liverpool je na svom YouTube kanalu objavio njihov zabavan razgovor uz kavu.

- Misliš li da ti je naše prijateljstvo pomoglo da igraš bolje u zadnje vrijeme? - upitao je Salah, a Lovren je odgovorio:

- Iskreno, ubio si mi samopouzdanje.

Egipćanin je ove sezone bio strah i trepet za suparničke obrane. Najbolji je strijelac engleske lige s 32 gola, a u Ligi prvaka postigao je deset pogodaka.

- Zašto si ukrao moj način proslave gola? - pitao je Salah.

- A zašto se ti nikad ne smiješ kad zabiješ gol, zar nisi u tom trenutku sretan? - uzvratio je Lovren.

Pričali su o svojim anegdotama koje su ih zbližile, a neizostavna tema je bilo finale Lige prvaka. U razgovoru su otkrili i jednu zanimljivost.

Naime, Virgil van Dijk, koji je na Anfield stigao 1. siječnja za 78,8 milijuna eura, gotovo nikada ne plaća račun u restoranu.

