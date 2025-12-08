Naši Portali
Vaterpolo

Jadran mora u Izmir gdje će igrati protiv tri turska kluba

Šibenik: Vaterpolistice Jadrana pobjednice su Kupa Hrvatske
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
08.12.2025.
u 15:16

U Zagrebu je obavljen ždrijeb 2. kvalifikacijskog kruga Challenger kupa za muškarce i žene, a ono što je nas u ovom trenutku više zanimalo svakako je bio ždrijeb vaterpolistica

U Zagrebu je obavljen ždrijeb 2. kvalifikacijskog kruga Challenger kupa za muškarce i žene, a ono što je nas u ovom trenutku više zanimalo svakako je bio ždrijeb vaterpolistica.

Iz razumljivog razloga, u ‘bubnju’ se našlo i ime jednog našeg kluba, točnije splitskog Jadrana.

Aktualne pobjednice Kupa izvučene su u skupinu B koja će se igrati u turskom Izmiru. Suparnice su im čak tri turska kluba – Goztepe, te Dalton Koleji i Nevsehir Belediye, a uz njih još i malteški Sirens.

 - Imamo dosta vremena do tog turnira, to je tek početkom ožujka. Budući da sam radio u Turskoj, doznat ćemo sve na vrijeme. Mislim da je skupina dobra. Jesu tri turska sastava u grupi, ali nisu baš valjda sva tri jaka. Za Goztepe znamo da su jake – nakon ždrijeba će Vinko Rossi, trener jadranašica.

Turniri vaterpolistica će se odigrati od 6. do 8. ožujka 2026., a prva dva sastava će se plasirati u sljedeći krug u kojem čeka još jedan hrvatski klub, zagrebačka ŽAVK Mladost.

Ključne riječi
challenger kup Mladost Jadran Vaterpolo

