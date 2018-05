Salah zadirkivao Lovrena, Hrvat mu briljantno uzvratio!

Nogometaši Liverpoola u posljednjem kolu engleskog prvenstva pobijedili su Brighton s 4:0 i potvrdili četvrtu poziciju na ljestvici, koja im sljedeće sezone jamči igranje u Ligi prvaka.

Redsi su bili puno bolja momčad i zasluženo slavili, a u strijelce se upisao i Dejan Lovren. Hrvatski reprezentativac nebeski je skočio nakon ubacivanja Robertsona i loptu zakucao u mrežu. Lovren je to proslavio tako što je stao ispred navijača i ispružio ruke, a to je bio povod da ga suigrač Mohamed Salah krene zadirkivati.

[video: 24994 / ]

Salah je na Instagramu objavio fotke svog i Lovrenovog slavlja pogotka, aludiravši da ga je hrvatski nogometaš kopirao. Naravno, radilo se o šali, a Lovrenov odgovor bio je fenomenalan.

"Misliš da sam te kopirao? Nema šanse! Samo nisam imao priliku postići gol ranije", napisao je Lovren i oduševio navijače.

Dejan Lovren stole Mohamed Salah's celebration today... they've taken to Instagram to discuss it 😂



The bromance keeps getting stronger. #LFC pic.twitter.com/akI0WBkj0E