Navijači Dinama u ekstazi, naklonili se jednom igraču: 'Lagana šetnja do titule. Bravo, mali'

Dinamo je na Maksimiru upisao novu prvenstvenu pobjedu, no do nje je stigao nešto teže od očekivanog. U dvoboju 26. kola SuperSport HNL-a, pred 7.752 gledatelja, momčad iz Koprivnice pružila je sjajan otpor, vodila na poluvremenu, ali se u nastavku morala pomiriti s porazom 4-2. Bila je to utakmica s dva potpuno različita lica Plavih, koji su nakon blijedog prvog dijela u drugome ubacili u višu brzinu i u furioznih sedamnaest minuta riješili pitanje pobjednika. Iako je statistički junak s tri pogotka bio Dion Drena Beljo, navijači su na društvenim mrežama ovacijama pozdravili drugog igrača, istinskog arhitekta velikog preokreta koji je potvrdio da se Dinamo, nakon nedavne pobjede u derbiju protiv Hajduka, nalazi u sjajnoj formi.

Prvo poluvrijeme nije slutilo na golijadu u mreži gostiju. Štoviše, Dinamo je djelovao neprepoznatljivo i sporo, a brojne prilike koje su stvorili Zajc, Beljo i Topić zaustavljao je raspoloženi gostujući vratar Hadžikić. Gosti iz Koprivnice strpljivo su čekali svoju priliku i dočekali je u 36. minuti. Nakon ubačaja Krušelja s desne strane, lopta je stigla do Alena Grgića, povratnika u redove Slaven Belupa, koji je sjajnim udarcem pogodio suprotni gornji kut i utišao Maksimir. Bio je to hladan tuš za domaćine, koji do odlaska na odmor nisu uspjeli pronaći rješenje za čvrsti blok gostiju i na semaforu je stajalo iznenađujućih 0-1.

A onda je na scenu stupio Luka Stojković. Mladi ofenzivac bio je Dinamov pokretač u nastavku, a sve je krenulo u 64. minuti. Njegov oštar ubačaj u šesnaestercu rukom je zaustavio tragičar Grgić, a sudac Duje Strukan bez razmišljanja je pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Dion Drena Beljo za izjednačenje i početak potpunog sloma gostiju. Taj trenutak bio je okidač za sve što je uslijedilo. Osjetivši da se obrana Belupa poljuljala, Dinamo je krenuo po potpuni preokret, a orkestrom je dirigirao upravo Stojković.

U 72. minuti uslijedio je potez utakmice. Stojković je fantastičnom okomitom loptom "rasparao" obranu gostiju i izbacio Gabriela Vidovića samog pred vratara, a on takvu priliku nije propustio i zabio je za 2-1. Već dvije minute kasnije, Dinamo je vodio 3-1. Opet je akciju inicirao Stojković, pronašavši na krilu Matea Lisicu koji je asistirao Belji za njegov drugi pogodak. Otpor gostiju bio je slomljen u svega deset minuta, a plava lavina nastavila je mljeti sve do samog kraja.

Iako je Dion Drena Beljo na kraju kompletirao hat-trick pogotkom u 81. minuti na asistenciju Mihe Zajca, navijači su nakon utakmice svoje pohvale usmjerili prema Luki Stojkoviću. Društvene mreže preplavili su komentari u kojima se ističe njegova vizija, kreativnost i tehnička vještina koja je donijela preokret. "Beljo hat-trick, ali Stojković igrač utakmice", "Bravo, mali, pokrenuo si sve", samo su neke od poruka oduševljenih navijača. Utješni pogodak Filipa Mažara u 85. minuti za konačnih 4-2 nije pokvario slavlje na tribinama. Pobjedom je Dinamo pobjegao Hajduku na ogromnih trinaest bodova prednosti, a navijači su već proglasili prvenstvo riješenim. Komentar koji najbolje sažima atmosferu glasi: "Lagana šetnja do titule".