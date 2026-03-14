Još jednom Stojković, još jednom Hadžikić! Sjajna solo-akcija Dinamovog razigravača, ali i dobra obrana BiH-reprezentativca. Bit će korner za plave. No, i taj ubačaj Zajca na peterac ulovit će Hadžikić.
Sjajna obrana Hadžikića na udarcu Stojkovića! Prijeti Dinamo od starta drugog dijela, no vidjeli smo jako dobro da i gosti mogu iznenaditi.
Prva dobra šansa za Belju nakon dobre lopte Gode, napadač Dinama bio je za malo neprecizan tako da i dalje ostaje 0:1.
Nije Mario Kovačević bio zadovoljan učinkom Pereza, vidjet ćemo može li Goda, nekadašnji igrač koprivničke momčadi popraviti stvari na toj lijevoj strani.
Krenulo je drugo poluvrijeme na Maksimiru. Jedna je promjena kod Dinama, umjesto Perez-Vinlofa ušao je Bruno Goda.
Kraj prvog dijela na Maksimiru! Dinamo je stvorio ponešto prilika, promašio dva zicera, a Slaven je zabio iz jedine njihove prave prilike. Evidentno je koliko plavima nedostaje kapetan Josip Mišić...
Igrat će se još sudački dodatak u trajanju od dvije minute.
Probao je sada i Ćubelić iznenaditi Livakovića iz velike daljine, otišlo je to preko gola.
Ništa nije mogao Livaković u onoj situaciji napraviti, sjajno se Grgić snašao u prvoj pravoj prilici za Slaven večeras. Valja pohvaliti i ubačaj Krušelja te istaknuti lošu reakciju Domingueza.
GOOOL! Šok za Dinamo! Zabio je Alen Grgić za vodstvo Slavena. Prvi mu je to gol na povratku u HNL. Vodi Slaven na Maksimiru, bio im je to prvi udarac prema Livakovićevu golu.
Sve nam se čini da do poluvremena neće biti golova na Maksimiru. Iako, kod Dinama se nikad ne zna, mogu plavi na brzinu složiti neku opasnost pred vratima Hadžikića. S druge strane, Livaković na golu može mirno pratiti utakmicu.
Kakav promašaj! Fran Topić nije zabio naizgled matnu situaciju. Zajc je ubacio, Dominguez je pucao glavom, a onda je Topić iz blizine propustio zabiti... Treba reći da je na putu od Domingueza do Topića loptu malo dirao i Vidović, što je možda Topića i omelo na kraju... Kako god, ostaje 0:0 na Maksimiru.
Novi pokušaj Dinama, Beljo je ostaivo loptu za Soldu na kakvih dvadesetak metara, no udarac je opet bio prelaka zadaća za vratar Slavena.
Dugo je Dinamo sada pleo mrežu oko gola Slavena, jednom je u blok tukao Beljo, a u nastavku te akcije nismo vidjeli neku konkretniju završnicu.
Ubilježimo ipak ubačaj Zajca iz kornera s desne strane, Dominguez je uspio doći do lopte i pucati glavom, no Hadžikić s time nije imao baš nikakvih problema.
I dalje mirno, bez potrebe za upisivanjem nekih novih prilika u reporterske bilježnice. Kao da se kod Marija Kovačevića vide prvi znaci nervoze...
Nismo puno toga vidjeli u dosadašnjim minutama, jasno osim one velike prilike Zajca na startu.
Odagnao je početni pritisak domaćih sastav Marija Gregurine. Neće biti lako danas Koprivničancima, jak je sastav na teren poslao Mario Kovačević, njihov donedavni trener.
Lijepi je to bio prodor Topića po desnoj strani u toj prethodnoj akciji, Zajca je nekako uspio pročitati Hadžikić.
Velika prilika za Dinamo. Zajc je pucao u završnici akcije, nekako je to uspio obraniti vratar Hadžikić. Gol je, kako se čini, na trenutke bio i prazan, nevjerojatno je da ovo nije pogodak.
Lagani početak s obje strane, navijačka kulisa danas će plavima biti od velike važnosti, brojka gledatelja mogla bi biti negdje oko 10 tisuća.
Utakmica na Maksimiru je započela!
DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Soldo, Stojković - Topić, Beljo, Vidović
SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Kovačić, Međimorec, Jakir - Mažar, Ćubelić - Mitrović, Lepinjica, Grgić - Dabro
Trener Dinama Mario Kovačević u utakmici protiv farmaceuta bit će bez dva važna aduta, kapetana Josipa Mišića te drugog najboljeg strijelca Dinama ove sezone Monsefa Bakrara.
Dinamo je u prošlom kolu svladao Hajduk, otišao na 10 bodova prednosti i moralo bi se dogoditi pravo čudo da plavi ne vrate naslov prvaka u Maksimir. Slaven je peti.
Ovo je susret 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica se igra na Maksimiru s početkom u 17:15.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Dinama i Slaven Belupa.
Komentara 3
Eto, kada smo mislili da je Kovačević nešto i naučio, opet utakmica bez pripreme, opet 4-3-3, opet bezidejno itd. Opet bez vođenja utakmice, opet sve isto... Vidjelo se u Europi da Kovačević jednostavno nije za Dinamo, kao i utakmica protiv Rijeke itd. Netko mu je očito slagao taktiku za Hajduk, no taj netko danas nije tu. Možda se javi u poluvremenu...
Ajmo Dinamo lagano 3 : 0
FOTO Na karti jedva da se vidi, a posjećuju ga samo najhrabriji: Hrvatski otok skriva misterij koji do danas nije riješen
Iz ove države sve je više radnika u Hrvatskoj: Tolerantni su, jako pobožni, a Božić slave tri mjeseca
VIDEO Ministar obrane Anušić: Mjesecima znamo za 'Zagrepčanke', a Milanovića pitam kako se obraniti od te prijetnje?
Rat protiv Irana, kao i ratovi protiv Iraka i Ukrajine, temelje se na laži i slijepom vjerovanju u neograničenu moć sile
Večernjakova analiza sudskih presuda za ZDS: Suci ujedinjeni protiv ustaške simbolike
Trener Lokomotive bio je sjajni igrač Hajduka: Leteća tvrđava sa staklenim koljenima
VIDEO Pogledajte gol koji je zaledio maksimirske tribine, Livaković nije mogao ništa
U utakmici 26. kola SuperSport HNL-a, vodeća momčad prvenstva, Dinamo, doživjela je pravi šok na domaćem terenu. Slaven Belupo je u 36. minuti stigao do vodstva sjajnim pogotkom Alena Grgića
Osijek i Gorica remizirali u derbiju začelja, borba za ostanak i dalje traje
U prvom subotnjem susretu 26. kola HNL-a nije bilo pobjednika na Opus Areni, nogometaši Osijeka i Gorice su odigrali utakmicu bez pogodaka
Legenda i wunderkind Hajduka srušili Cibaliju: Dugopolje sanja povijesni ulazak u HNL
U derbiju 22. kola Prve NL, Dugopolje je nakon velikog preokreta svladalo Cibaliju s 2:1. Junaci pobjede bili su bivši igrači Hajduka, Mijo Caktaš i Andrija Balić, koji su golovima u drugom poluvremenu donijeli ključna tri boda svojoj momčadi u borbi za vrh
Čovjek koji je radio u Dinamu i Slavenu: Dinamo će se do kraja prošetati kroz prvenstvo
Moguće je da se plavi danas poskliznu zbog bodovne prednosti, teško je momčad stalno držati u visokom tonusu, ali prvenstvo je završeno
Trener Lokomotive bio je sjajni igrač Hajduka: Leteća tvrđava sa staklenim koljenima
Jelavićev učinak u Hajduku izgleda ovako: 42 nastupa u službenim utakmicama, deset pogodaka te još 42 nastupa u prijateljskim utakmicama i 11 pogodaka
VIDEO Strašna ozljeda igrača Vukovara: Vikao je i valjao se od boli, iznesen je na nosilima
Na terenu mu je ukazana liječnička pomoć, a na kraju je na nosilima iznešen s terena
Varaždin rutinski pobijedio Vukovar i došao korak bliže Europi
Prvo poluvrijeme u Varaždinu prošlo je u blagoj prednosti gostiju kad je u pitanju posjed lopte, ali prilike i broj pokušaja da se ugrozi suparnika je bio na strani Varaždinaca
U Hajduku progutali ponos i priznali: 'Mi nismo na razini Dinama, fokus nam je na nečem drugom'
Nikad gori Hajduk, to nije točno. Realno smo tamo gdje i jesmo
Dinamu se za utakmicu sa Slavenom vraća ključni igrač, Kovačević: 'Nećemo žuriti'
Jako je dobro kad se pobijedi u derbiju, malo smo se i proveselili. No od utorka smo se počeli pripremati, svjesni da prvenstvo još nije gotovo
Trener Osijeka u dva susreta ima dvije pobjede, no kaže: Nismo napravili ništa posebno
Napravili smo dosta dobrih stvari, prije svega rezultatski, ali isto tako mislim da to nije ništa posebno. Reakcija je bila onakva, kakva je i trebala biti, međutim, puno toga je još pred nama. Čvrsto smo na zemlji, svjesni svojih nedostataka i onoga što bi još trebalo popraviti, poručio je Tomislav Radotić
Tko je imalo realan nije šokiran ovim rezultatom jer Dinamo cijele sezone igra očajno, nekoliko pobijedi s 2-3 gola razlike nisu plod organizirane igre nego Bljeska pojedinaca a i protivnici su znatno slabiji. Tuga i očaj.