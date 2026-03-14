Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
14.03.2026. u 17:16
Dinamo i Slaven Belupo sastaju se na Maksimiru od 17:15 u susretu 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva.
DINAMO
0-1
SLAVEN BELUPO
Grgić 36'
HNL - 26. kolo, 17:15, Maksimir, Zagreb
56'

Još jednom Stojković, još jednom Hadžikić! Sjajna solo-akcija Dinamovog razigravača, ali i dobra obrana BiH-reprezentativca. Bit će korner za plave. No, i taj ubačaj Zajca na peterac ulovit će Hadžikić.

51'

Sjajna obrana Hadžikića na udarcu Stojkovića! Prijeti Dinamo od starta drugog dijela, no vidjeli smo jako dobro da i gosti mogu iznenaditi.

49'

Prva dobra šansa za Belju nakon dobre lopte Gode, napadač Dinama bio je za malo neprecizan tako da i dalje ostaje 0:1.

48'

Nije Mario Kovačević bio zadovoljan učinkom Pereza, vidjet ćemo može li Goda, nekadašnji igrač koprivničke momčadi popraviti stvari na toj lijevoj strani.

46'

Krenulo je drugo poluvrijeme na Maksimiru. Jedna je promjena kod Dinama, umjesto Perez-Vinlofa ušao je Bruno Goda.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela na Maksimiru! Dinamo je stvorio ponešto prilika, promašio dva zicera, a Slaven je zabio iz jedine njihove prave prilike. Evidentno je koliko plavima nedostaje kapetan Josip Mišić...

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još sudački dodatak u trajanju od dvije minute.

41'

Probao je sada i Ćubelić iznenaditi Livakovića iz velike daljine, otišlo je to preko gola.

38'

Ništa nije mogao Livaković u onoj situaciji napraviti, sjajno se Grgić snašao u prvoj pravoj prilici za Slaven večeras. Valja pohvaliti i ubačaj Krušelja te istaknuti lošu reakciju Domingueza.

Gol
36' (Gol)

GOOOL! Šok za Dinamo! Zabio je Alen Grgić za vodstvo Slavena. Prvi mu je to gol na povratku u HNL. Vodi Slaven na Maksimiru, bio im je to prvi udarac prema Livakovićevu golu.

34'

Sve nam se čini da do poluvremena neće biti golova na Maksimiru. Iako, kod Dinama se nikad ne zna, mogu plavi na brzinu složiti neku opasnost pred vratima Hadžikića. S druge strane, Livaković na golu može mirno pratiti utakmicu.

29'

Kakav promašaj! Fran Topić nije zabio naizgled matnu situaciju. Zajc je ubacio, Dominguez je pucao glavom, a onda je Topić iz blizine propustio zabiti... Treba reći da je na putu od Domingueza do Topića loptu malo dirao i Vidović, što je možda Topića i omelo na kraju... Kako god, ostaje 0:0 na Maksimiru.

25'

Novi pokušaj Dinama, Beljo je ostaivo loptu za Soldu na kakvih dvadesetak metara, no udarac je opet bio prelaka zadaća za vratar Slavena.

23'

Dugo je Dinamo sada pleo mrežu oko gola Slavena, jednom je u blok tukao Beljo, a u nastavku te akcije nismo vidjeli neku konkretniju završnicu.

17'

Ubilježimo ipak ubačaj Zajca iz kornera s desne strane, Dominguez je uspio doći do lopte i pucati glavom, no Hadžikić s time nije imao baš nikakvih problema.

15'

I dalje mirno, bez potrebe za upisivanjem nekih novih prilika u reporterske bilježnice. Kao da se kod Marija Kovačevića vide prvi znaci nervoze...

11'

Nismo puno toga vidjeli u dosadašnjim minutama, jasno osim one velike prilike Zajca na startu.

8'

Odagnao je početni pritisak domaćih sastav Marija Gregurine. Neće biti lako danas Koprivničancima, jak je sastav na teren poslao Mario Kovačević, njihov donedavni trener.

5'

Lijepi je to bio prodor Topića po desnoj strani u toj prethodnoj akciji, Zajca je nekako uspio pročitati Hadžikić.

4'

Velika prilika za Dinamo. Zajc je pucao u završnici akcije, nekako je to uspio obraniti vratar Hadžikić. Gol je, kako se čini, na trenutke bio i prazan, nevjerojatno je da ovo nije pogodak.

3'

Lagani početak s obje strane, navijačka kulisa danas će plavima biti od velike važnosti, brojka gledatelja mogla bi biti negdje oko 10 tisuća.

Početak
(Početak)

Utakmica na Maksimiru je započela!

SASTAVI

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Soldo, Stojković - Topić, Beljo, Vidović

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Kovačić, Međimorec, Jakir - Mažar, Ćubelić - Mitrović, Lepinjica, Grgić - Dabro

Trener Dinama Mario Kovačević u utakmici protiv farmaceuta bit će bez dva važna aduta, kapetana Josipa Mišića te drugog najboljeg strijelca Dinama ove sezone Monsefa Bakrara.

POREDAK

Dinamo je u prošlom kolu svladao Hajduk, otišao na 10 bodova prednosti i moralo bi se dogoditi pravo čudo da plavi ne vrate naslov prvaka u Maksimir. Slaven je peti.

Tablice omogućuje Sofascore

Ovo je susret 26. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica se igra na Maksimiru s početkom u 17:15.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Dinama i Slaven Belupa.

Komentara 3

Pogledaj Sve
BI
billynik
18:21 14.03.2026.

Tko je imalo realan nije šokiran ovim rezultatom jer Dinamo cijele sezone igra očajno, nekoliko pobijedi s 2-3 gola razlike nisu plod organizirane igre nego Bljeska pojedinaca a i protivnici su znatno slabiji. Tuga i očaj.

EJ
ejStef
17:59 14.03.2026.

Eto, kada smo mislili da je Kovačević nešto i naučio, opet utakmica bez pripreme, opet 4-3-3, opet bezidejno itd. Opet bez vođenja utakmice, opet sve isto... Vidjelo se u Europi da Kovačević jednostavno nije za Dinamo, kao i utakmica protiv Rijeke itd. Netko mu je očito slagao taktiku za Hajduk, no taj netko danas nije tu. Možda se javi u poluvremenu...

GU
Genral_U
17:28 14.03.2026.

Ajmo Dinamo lagano 3 : 0

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još