Navijači Dinama: Što radi Kovačević? Pa jedan igrač uopće nije za Dinamo! Ovo ne valja...

U susretu 5. kola HNL-a Varaždin i Dinamo igrali su 2-2. Dinamo je poveo golom Matea Lisice (23), poravnao je Aleksa Latković (52) da bi Varaždin do vodstva 2-1 stigao preko Antonija Boršića (80), a konačnih 2-2 postavio je Sandro Kulenović (90+2-11m). Odmah nakon završetka utakmice neki su navijači Dinama komentarima zatrpali objavu službene stranice kluba na Facebooku. Prenosimo neka od razmišljanja navijača:

- Beljo, Vidović, Stojke pa cak i Lisica unatoč golu ladno na hladenje, znači nisu napravili apsolutno ništa nogometno cijelu utakmicu. Posebno Beljo i Stojke, Vidović je pokušavao nešto ali jalovo a Lisica opalio s 20 metara pa ostao živ. A Nevistić dobio gol iz nabaca, reakcija za plakat. A Erceg je svoje odradio i kladim se da škot nije bio u zaleđu - napisao je Mihael.

- Ajde jedno pitanje za trenera. Koja je svrha istog sastava u 5 tekmi za redom kada smo u svakoj od tih imali iste probleme u tranziciji. Koja je uloga u prvih 5 utakmica najlošijeg igraca Dinama Vidovića? Koja je smisao ili misao isto toliko uvođenja Arbera? Taj ne da nema kvalitetu za igrati u Dinamu, nema istu niti za klupu. Lisica je zabio gol, međutim sve isto kao u preostale 4 utakmice, drugo poluvrijeme se ne pojavljuje na terenu. Zato mislim da Dinamo u Europi pod Mariom Kovačevicem neće proci dobro (nadam se da sam u krivu) - napisao je David.

- Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždin neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena. I sve više se pokazuje da neki igrači, Vidović npr. možda i nisu kapacitet za Dinamo - piše Mario.

- Volio bih čuti kako Kovačević objašnjava da mi nismo ozbiljni šut imali u drugih 45 minuta, nakon što smo trebali bar 3-0 voditi? Neobjašnjivo. Bez ideje, šta je pokušano? Čuvati tih 0-1? Ako čuvamo 0-1 u HNLu, onda ugasi sve - tako razmišlja Toni.