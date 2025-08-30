Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OGORČENI SU

Navijači Dinama: Što radi Kovačević? Pa jedan igrač uopće nije za Dinamo! Ovo ne valja...

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
30.08.2025.
u 23:17

Nakon završetka utakmice u Varaždinu na svoje su došli neki kritičari igre Dinama...

U susretu 5. kola HNL-a Varaždin i Dinamo igrali su 2-2. Dinamo je poveo golom Matea Lisice (23), poravnao je Aleksa Latković (52) da bi Varaždin do vodstva 2-1 stigao preko Antonija Boršića (80), a konačnih 2-2 postavio je Sandro Kulenović (90+2-11m). Odmah nakon završetka utakmice neki su navijači Dinama komentarima zatrpali objavu službene stranice kluba na Facebooku. Prenosimo neka od razmišljanja navijača:

- Beljo, Vidović, Stojke pa cak i Lisica unatoč golu ladno na hladenje, znači nisu napravili apsolutno ništa nogometno cijelu utakmicu. Posebno Beljo i Stojke, Vidović je pokušavao nešto ali jalovo a Lisica opalio s 20 metara pa ostao živ. A Nevistić dobio gol iz nabaca, reakcija za plakat. A Erceg je svoje odradio i kladim se da škot nije bio u zaleđu - napisao je Mihael.

- Ajde jedno pitanje za trenera. Koja je svrha istog sastava u 5 tekmi za redom kada smo u svakoj od tih imali iste probleme u tranziciji. Koja je uloga u prvih 5 utakmica najlošijeg igraca Dinama Vidovića? Koja je smisao ili misao isto toliko uvođenja Arbera? Taj ne da nema kvalitetu za igrati u Dinamu, nema istu niti za klupu. Lisica je zabio gol, međutim sve isto kao u preostale 4 utakmice, drugo poluvrijeme se ne pojavljuje na terenu. Zato mislim da Dinamo u Europi pod Mariom Kovačevicem neće proci dobro (nadam se da sam u krivu) - napisao je David.

- Znali smo svi da će jednom i serija pobjeda stati, nije bod u Varaždin neuspjeh. Ali zabrinjavajuće je da mi nismo u stanju odigrati kvalitetna dva poluvremena. I sve više se pokazuje da neki igrači, Vidović npr. možda i nisu kapacitet za Dinamo - piše Mario.

- Volio bih čuti kako Kovačević objašnjava da mi nismo ozbiljni šut imali u drugih 45 minuta, nakon što smo trebali bar 3-0 voditi? Neobjašnjivo. Bez ideje, šta je pokušano? Čuvati tih 0-1? Ako čuvamo 0-1 u HNLu, onda ugasi sve - tako razmišlja Toni.
Ključne riječi
Varaždin Navijači Dinamo

Komentara 5

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
23:34 30.08.2025.

Nakon što je Rijeka popila 5 komada od PAOK-a napisao sam da ne znamo snagu Dinama jer nije igrao protiv jakog protivnika. (Zapravo sam rekao da pobjeda protiv Rijeke ne vrijedi ništa). Danas je Varaždin pokazao koliko sam bio u pravu.

KA
kanđija
00:19 31.08.2025.

Boban je genije...em predsjednik, em sportski direktor, em menađžer i na kraju trener..očekujem ga uskoro u početnoj postavi.

EJ
ejStef
01:36 31.08.2025.

Nezaslužen bod Dinama. Kovačić opet ozbiljno podbacio i s početnom postavom, taktikom, a najviše s pripremom 2. poluvremena i kašnjenjem sa zamjenama. Opet jako loše vođenje utakmice, sve više se pokazuje da Kovačević i stručni stožer imaju ozbiljna ograničenja... Sve neke šablone, nema procjena protivnika, nema procjena vlastitih igrača, a vjerojatno je i problem da neki igrači moraju igrati... Vidović i Lisica već dugo ne pokazuju da se uklapaju u ideju. Danas je Nevistić bio katastrofa, ne toliko radi 2 gola, već je imao samo jedno precizno ispucavanje... Trebali su igrati Stojković na mjestu Vidovića, a Mudražija se ubacivati s Beljom, a ne Ljubičić... Sada je to već stagnacija, Dinamo se ne popravlja, stalno iste greške, nema napretka, pa tamo još od pripremnih utakmica. Od dovedenih igrača nema niti jednog koji može proći protivničkog igrača (osim možda Villar i Vilnof, ali oni ne igraju), ne znam što će brzina Lisici, a Vlinčiću hrpu dodavanja blokuraju... Dinamo ima ogromne oscilacije, na svakoj utakmici ima sve manje minuta dobre igre, valjda su pročitali Kovačevića, a on nema ideje nešto promijeniti... Jako je malo vremena za popraviti stvari, a čini se da stručni stožer to nije sposoban. Sada se vidi koliko bi DInamu značilo da su ostali Petković ili Pjaca. Naročito kada je Kovačevića napustila nevjerojatna sreća koja ga je pratila prvih 4 kola. Pa čak i danas, Dinamo je imao sreće, prvi gol je poklon Varaždina, a drugi u nadoknadi iz stihijskih napada.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još