Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Autori: Hina, Patrik Mršnik
VARAŽDIN - DINAMO 2:2

Drama u Varaždinu! Kulenović spasio Dinamo golom u 92. minuti, plavi prosuli dva boda

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
30.08.2025. u 22:57
Dinamo je gubio do sudačke nadoknade kad je Jovanov igrao rukom nakon udarca Gode, Kulenović zabio 4. pogodak sezone i osigurao bod plavima

Dinamo je poveo golom Matea Lisice (23), poravnao je Aleksa Latković (52) da bi Varaždin do vodstva 2-1 stigao preko Antonija Boršića (80), a konačnih 2-2 postavio je Sandro Kulenović (90+2-11m).

Zagrebački je sastav poveo iz prvog ozbiljnijeg udarca na utakmici, a do njega je stigao nakon velike pogreške domaćih. Latković je pod pritiskom pred vlastitim kaznenim prostorom odigrao napamet u sredinu terena, a tamo je do lopte stigao Lisica koji se odlučio na prizemni udarac sa 22 metra koji je završio u samom donjem desnom kutu nemoćnog Zelenike.

Taj je pogodak oslobodio igrače Dinama u igri, dok Varaždinci u prvom poluvremenu nisu složili niti jednu suvislu akciju. Mogao je Dinamo vrlo brzo nakon prvog postići i drugi pogodak, ali je Zelenika obranio udarac Stojkovića.

Tijekom pauze za poluvrijeme kiša u Varaždinu je pojačala, a teži uvjeti za igru kao da su pogodovali domaćima koji su poravnali nakon samo sedam minuta igre u nastavku. Varaždinci su na brzinu izveli slobodni udarac na sredini terena i uhvatili Dinamovu obranu nespremnu. Latković i Abdullazada su odigrali dupli pas, a crnogorski veznjak se iskupio za pogrešku kod gola Dinama i prizemnim udarcem sa 18 metara pogodio donji lijevi kut. Bio je to prvi gol kojega je Dinamo primio ove sezone.

Četiri minute nakon poravnanja Dinamo je zatresao mrežu Varaždina kada je McKenna glavom svladao Zeleniku, ali na kraju je procijenjeno kako je Škot bio u malom zaleđu. Mogao je Varaždin i do potpunog preokreta, ali je pokušaj Baa bravurozno obranio Nevistić.

Ipak, Varaždin je stigao do prednosti neobičnim pogotkom Boršića u 80. minuti. Igrač Varaždina je uputio centaršut s lijevog krila, ali nitko nije zahvatio loptu koja je završila u mreži iza iznenađenog Nevistića.

Tek nakon primljenog drugog gola Dinamo se probudio u drugom poluvremenu, ali takav je pristup donio i rezultat. U 90. minuti Bakrar je probio desni bok i ubacio prizemnu loptu u srce kaznenog prostora na koju je natrčao Goda, a udarac Dinamovog braniča rukom je blokirao Jovanov pa je zagrebački sastav dobio kazneni udarac kojega je u poravnanje na 2-2 pretvorio Kulenović.

Vodeći Dinamo sada ima 13 bodova, jedan više uz utakmicu više od drugog Hajduka koji će u nedjelju igrati protiv Rijeke, dok je Varaždin četvrti sa šest bodova, koliko ima i peti Slaven Belupo.

VARAŽDIN
Latković 52', Boršić 80'
2-2
DINAMO
Lisica 23', Kulenović 90+2'-11m
HNL - 5. kolo, 21.00, Gradski stadion, Varaždin
Kraj
(Kraj)

Gotovo je u Varaždinu! Završilo je 2:2 na gradskom stadionu, Dinamo je prosuo prva dva boda ove sezone.

90+3'

Ubacio je sada Goda s lijeve strane, Kulenović je pucao glavom, Zelenika iščupao vrhunskom paradom ispod same grede.

Gol
90+2' (Gol)

GOOOOL! Dinamo je izjednačio, Sandro Kulenović zabija s bijele točke za izjednačenje!

Penal
90' (Penal)

Kazneni udarac za Dinamo! Prodor Bakrara završio je ubačajem na Godu koji je promašio, ali Jovanov igra rukom i dobiva drugi žuti karton, a Dinamu je dosuđen jedanaesterac.

87'

Traje prava opsada gola Varaždina, Mišić je tukao iz daljine u blok, odbilo se to u korner nakon kojeg je Goda bio neprecizan glavom.

Zamjena
85' (Zamjena)

Još jedna promjena kod Varaždina, umjesto Tavaresa ulazi Puclin.

Zamjena
83' (Zamjena)

Posljednja izmjena kod Dinama večeras, umjesto Ljubičića u igri je Bakrar.

Gol
80' (Gol)

GOOOOL! Varaždin vodi s 2:1! Antonio Boršić zabio je svoj prvi pogodak ikada za Varaždin. Ubacio je loptu u peterac, a tamo je nitko nije dirao već su je svi pogledima ispratili u mrežu.

79'

Jako je pao ritam igre, a i dalje jako pada kiša. Teren dobro drži, no sve manje pravog nogometa gledamo unatrag nekoliko minuta.

Zamjena
75' (Zamjena)

Dobra lopta u prodor Villara za Ljubičića, Zelenika je izašao na tu loptu i poklopio ju. Zamjena kod Dinama, umjesto strijelca Lisice u igri je Cardoso Varela.

Žuti karton
72' (Žuti karton )

Žuti karton za Duvnjaka. Tri promjene kod Varaždina. Dabro umjesto Mamuta, Mamić umjesto Latkovića, Punčec umjesto Lamine Ba.

Žuti karton
71' (Žuti karton )

Žuti karton za Ivana Mamuta, uskoro će uslijediti dvostruka izmjena u kojoj će baš on napustiti igru.

70'

U VAR sobi, obavještavaju nas TV-komentatori, trenutno nema struje.

68'

Opasno tuče Mamut iz slobodnjaka, fijuknulo je to pored Nevistićeve vratnice.

Žuti karton
66' (Žuti karton )

Odmah po ulasku u igru žuti karton za Villara koji je tražio prekršaj za Dinamo no nije ga dobio, a onda je prigovarao sucu na dosuđen prekršaj Ljubičića za Varaždin.

Zamjena
65' (Zamjena)

Umjesto Stojkovića ulazi Villar, Vidovića mijenja Hoxha, a Belju mijenja Kulenović. Tri promjene kod Dinama.

62'

Kaos u Dinamovoj obrani, pucao je sada Lamine Ba iz nesvakidašnje pozicije za njega, dobro je protegnuo Nevistića koji je uspio obraniti.

61'

Dobar prodor Tavaresa, a onda i Abdullazade, iznudio je korner za Varaždin. VAR je sada djelomično izvan funkcije zbog jake kiše.

59'

Nakon gotovo 4 minute ostala je na snazi odluka o zaleđu, nema pogotka McKenne.

Zaleđe
56' (Zaleđe)

Mreža se trese! Stojković je ubacio iz slobodnog udarca, McKenna je zabio, ali suđeno je zaleđe pa će se sada sve gledati u VAR sobi.

Gol
52' (Gol)

GOOOOL! 1:1 je, Latković je sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora nadmudrio Nevistića, izjednačio je Varaždin.

48'

Kratki osvrt na vremenske prilike, kiša neumorno pada u Varaždinu, vidno su se razrijedile tribine gradskog stadiona, ali pjesma navijača Dinama ne prestaje.

46'

Promjena kod Varaždina, Abdulazada ulazi umjesto Belcara. Krenula je padati baš jaka kiša, pljusak je sad već dobro razrijedio tribine varaždinskog gradskog stadiona.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Kraj prvih 45 minuta u Varaždinu, Dinamo vodi 1:0 golom Matea Lisice.

Žuti karton
45' (Žuti karton )

Javna opomena za Jovanova nakon prekršaja na Belji, slobodan udarac iz sjajne pozicije će to biti.

44'

Novi pokušaj Dinama, Stojković na dodavanje Vidovića gađa pored gola.

38'

Prvi udarac Varaždina večeras, Latković je probao iz trka s desne strane, nije trebao ni reagirati Nevistić.

34'

Serija kornera za Dinamo završila je Mišićevim udarcem iz voleja, bilo je i ovo blizu...

31'

Još je jednom Lisica zapucao s vrha kaznenog prostora, ovoga puta preko gola je to otišlo.

30'

Značajno je Dinamo podignuo ritam igre u posljednjih desetak minuta, čekamo i dalje odgovor Varaždinaca nakon primljenog pogotka.

27'

Kakva prilika za Dinamo! Valinčić je krasnim duplim pasom s Vidovićem izbacio cijelu obranu Varaždina, uposlio Stojkovića čiji pokušaj fantastično brani Zelenika.

25'

Žuti karton za Luku Stojkovića zbog prigovora nakon prekršaja nad Jovanovim. Zapljeskao je sarkastično Stojković Ercegu na odluci koja je razljutila i navijače na istočnoj tribini pa završio u njegovoj bilježnici.

Gol
23' (Gol)

GOOOOL! Dinamo vodi 1:0, zabio je Mateo Lisica! Prvi je to njegov pogodak ove sezone, Dinamo je poveo iz prve prave prilike na utakmici. Kardinalnu je grešku napravio Aleksa Latković, predao je loptu u noge Lisici koji iz daljine pogađa za 0:1.

20'

Nesvakidašnja utakmica za Dinamo ove sezone. Ni nakon 20 minuta plavi nisu opasnije zaprijetili suparničkim vratima.

16'

Lijepo je sada prošao Vidović i uputio udarac kojeg je blokirao Ba i odbio u korner. I nakon kornera bila je gužva pred vratima domaćih pa novi ubačaj iz kuta.

14'

Nemamo još uvijek što za zapisati, nedostaju prilike večeras u Varaždinu. Atmosfera na tribinama je zato - sjajna.

11'

Nezgodan start Valinčića na Duvnjaku, išao je visoko podignutom nogom prema njemu, ostao je Duvnjak ležati na travi s bolnom grimasom na licu, a beku Dinama sudac Erceg dao je samo usmenu opomenu.

7'

Naoko nešto rezerviraniji početak obje momčadi, Varaždin se hrabro postavio na startu. Neće Dinamo danas imati lagan zadatak.

3'

Fini prodor Latkovića po desnoj strani, vidjeli smo i prvi pokušaj udarca, ali nije se moglo proći standardno dobrog McKennu u sredini.

Početak
(Početak)

Utakmica u Varaždinu je počela.

SASTAVI

VARAŽDIN: Zelenika - Jovanov, Mladenovski, Ba, Boršić - Marina, Duvnjak - Latković, Belcar, Tavares - Mamut

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo

GDJE GLEDATI?

TV-prijenos ogleda Varaždin - Dinamo dostupan je na kanalu MAXSport 1.

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Varaždina je 9.00, na neodlučen ishod je 4.50, a na pobjedu Dinama 1.50.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 5. kola HNL-a u kojem se sastaju Varaždin i Dinamo. Vidjet ćemo hoće li plavi ostati na maksimalnom učinku uoči prve od tri nadolazeće stanke za utakmice reprezentacija.

Komentara 51

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
21:45 30.08.2025.

E Aleksa,Aleksa....

EJ
ejStef
22:42 30.08.2025.

Dinamo loš, opet loša priprema 2. poluvremena od strane Kovačevića, a i sreća ga je napustila. Dinamo poprilično bezidejan i bezopasan, valjda će se sada izvlačiti na teren i kišu... 1. poluvrijeme još kako tako, ali ovo 2. baš loše, loše, jako loše. I to je to, koliko su imali sreće prije, ovo se dešava kada te ona napusti... Ništa od Dinama ove godine. Nema igrače, a niti trener nije nešto. Sve posljedica prošle sezone i ove uprave. Spiskati 80 mil. € za najlošiji DInamo od kad je HNL-a, a ove godine je ekipa još lošija...

MA
MargarethTacher
22:32 30.08.2025.

Dinamo triba nesto napravit tj poduzet, suci ga masakriraju, to je tesko gledat kako ne sude ocite faulove za Dinamo, dok se Hajduku sudi i krivi pogled, Kusticu Vrime je

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još