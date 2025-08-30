Sjajna vijest za navijače u Hrvatskoj: Dinamo i Rijeka nijednom neće igrati u isto vrijeme

Nakon što je ždrijeb spojio hrvatske predstavnike s atraktivnim suparnicima, konačno je poznat i precizan kalendar natjecanja koji donosi uzbudljivu jesen i zimu. Navijači sada mogu početi s planiranjem putovanja i praćenjem svojih momčadi, a zahvaljujući pažljivom planiranju krovne europske nogometne organizacije, neće biti prisiljeni birati koju će utakmicu gledati. UEFA je, naime, rasporedila termine tako da se Dinamove i Rijekine utakmice koje se igraju istog dana održavaju u različitim terminima, najčešće u 18:45 i 21:00, što je potez koji će zasigurno biti pozdravljen od strane cjelokupne sportske javnosti. Ovo je iznimno važno ne samo za navijače, već i za nacionalni koeficijent, jer uspjesi oba kluba imaju ogroman značaj za budućnost hrvatskog klupskog nogometa.

Dinamo svoju europsku avanturu započinje u renoviranoj Europskoj ligi, natjecanju koje ove sezone donosi novi format s osam utakmica u ligaškoj fazi. Protivnici su redom europski velikani i iznimno neugodne momčadi, što garantira spektakle na Maksimiru i teška gostovanja. Modri će se sučeliti s čak dva predstavnika španjolske La Lige, Real Betisom i Celtom Vigo, a popis protivnika dodatno ulijeva strahopoštovanje: tu su francuski Lille, turski velikan Fenerbahçe, izraelski Maccabi Tel Aviv, rumunjski FCSB (bivša Steaua), danski Midtjylland te švedski Malmö. Put do europskog proljeća bit će trnovit, no upravo su ovakve utakmice ono za što se u Maksimiru živi cijele godine.

Raspored za zagrebački klub počinje domaćim derbijem protiv Fenerbahçea 24. rujna u 21 sat. Već 2. listopada slijedi prvo gostovanje kod Maccabija u Tel Avivu, također u večernjem terminu. Listopad donosi i put u Švedsku na noge Malmöu 23. listopada. Studeni će biti u znaku utakmica u ranijem terminu od 18:45 sati; prvo 6. studenog na Maksimir stiže Celta, a zatim 27. studenog Dinamo putuje u Francusku na ogled s Lilleom. Prosinac donosi pravu poslasticu kada 11. prosinca u Zagreb stiže Real Betis, a ligaška faza završava u siječnju 2026. godine – prvo domaćom utakmicom protiv rumunjskog FCSB-a 22. siječnja, a zatim i posljednjim kolom i gostovanjem kod Midtjyllanda 29. siječnja.

S druge strane, aktualni prvak Hrvatske, Rijeka, svoju će europsku sreću tražiti u Konferencijskoj ligi. Iako je početak sezone u HNL-u bio izazovan, ovo natjecanje se čini kao idealna pozornica za momčad s Rujevice da pokaže svoju snagu. Riječane u šest kola očekuju dvoboji protiv ukrajinskog diva Šahtara iz Donjecka, praške Sparte, slovenskog prvaka Celja, gibraltarskog Lincoln Red Impsa, ciparskog AEK-a iz Larnace te armenskog Noaha. Grupa nudi priliku za skupljanje bodova, ali i atraktivne protivnike koji će zasigurno napuniti tribine Rujevice. Posebno će zanimljiv biti susjedski derbi protiv Celja, kao i gostovanje kod moćnog Šahtara.

Rijeka svoju europsku priču započinje 2. listopada gostovanjem u Armeniji kod momčadi Noah, s početkom u 18:45 sati. Prva domaća utakmica na rasporedu je 23. listopada, kada na Rujevicu stiže neugodna Sparta iz Praga. U studenom, točnije 6. studenog, Riječani putuju na Gibraltar u goste Lincoln Red Impsima, dok će 27. studenog ugostiti AEK iz Larnace. Ključni dvoboj za regionalni prestiž protiv Celja odigrat će se na Rujevici 11. prosinca u 21 sat, a grupnu fazu zaključit će najtežim mogućim ispitom – gostovanjem kod Šahtara 18. prosinca. Optimizam u oba tabora je prisutan, a predviđanja govore da bi i Dinamo i Rijeka mogli završiti među prve 24 momčadi u svojim natjecanjima i tako osigurati nokaut fazu nakon Nove godine, što bi bio fantastičan uspjeh za hrvatski nogomet

RASPORED DINAMA U EUROPSKOJ LIGI:

Dinamo - Fenerbahce 24. rujna, 21 sat

Maccabi Tel Aviv - Dinamo 2. listopada, 21 sat

Malmö - Dinamo 23 listopada, 21 sat

Dinamo - Celta 6. studenoga, 18.45 sati

Lille - Dinamo 27. studenoga, 18.45 sati

Dinamo - Betis 11. prosinca, 18.45 sati

Dinamo - FCSB 22. siječnja, 21 sat

Midtjylland - Dinamo 29. siječnja, 21 sat

RASPORED RIJEKE U KONFERENCIJSKOJ LIGI:

Noah - Rijeka 2. listopada, 18.45 sati

Rijeka - Sparta Prag 23. listopada, 18.45 sati

Lincoln - Rijeka 6. studenoga, 21 sat

Rijeka - AEK Larnaca 27 studenoga, 21 sat

Rijeka - Celje 11. prosinca, 21 sat

Šahtar - Rijeka 18. prosinca, 21 sat