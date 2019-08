Navijači Bayerna kritiziraju dovođenje Perišića, pogledajte što pišu o njemu!

Nakon talijanskih, sada i njemački mediji sa sve većom sigurnošću tvrde da će Ivan Peršić karijeru nastaviti u Bayernu. Niko Kovač treba krilnog igrača i nakon što je zbog ozljede propalo dovođenje Sanea, okrenuo se našem igraču kojeg je vodio u reprezentaciji od 2013. do 2015. godine.

Perišić je otišao iz Italije i kod kuće čeka poziv da dođe na liječnički pregled u München. To bi se, prema njemačkim medijima trebalo dogoditi u utorak. Navijači Bayerna nisu baš presretni s ovim rješenjem, očekivali su nekakvu veću zvijezdu, tvrde da Perišić nije igrač iz top kategorije, već iz B kvalitativnog razreda. Niko Kovač nije želio govoriti o tome očekivanom transferu, ali je na kritike o Ivanu Peršiću kratko “odrezao”:

– Pa hrvatska reprezentacija je druga na svijetu.

Za Rebića 40 milijuna?

Kratko i jasno, dovoljno jasno da još otpušta kočnicu kod dolaska Perišića u Bayern, očito je to sve bliže realizaciji.

Dok je Perišić u “čekaonici” sa svojom obitelji, Dejan Lovren je u “čekaonici” Liverpoola i Jürgena Kloppa. U utakmici europskog Superkupa bio je jedini igrač na klupi koji nije dobio ni minute, na otvaranju engleskog prvenstva u pobjedi 4:1 nad Norwichem nije bio ni na klupi. Dakle, sve je jasnije da neće imati baš nekakvu minutažu u utakmicama koje dolaze i može se očekivati da ode. Zasad se najviše spominje Roma, rimski klub ga i želi, ali ne želi platiti novac kojeg traže Redsi. Roma bi dovela Lovrena na posudbu za dva milijuna eura pa ga onda otkupila za godinu dana. Liverpool želi novac odmah i to 20 milijuna eura, a Roma, ako već mora platiti odmah, ne želi dati više od 13 milijuna. No, zato i postoje pregovori, neće biti iznenađenje ako se na kraju “nađu” negdje između i naš reprezentativni stoper preseli u Italiju.

Ante Rebić i dalje je u Eintrachtu iako ga se tijekom ovog ljeta svakamo seljakalo, spominjali su se i madridski Real i Atlético, Kovačev Bayern, a sada se pojavila informacija da bi ga Zvonimir Boban rado doveo u Milan. No, to je prilično upitno, još nedavno je Eintracht navodno za našeg napadača tražio 40 milijuna eura, a ne vjerujemo da je Milan toliko spreman platiti. Osim Rebića, mediji su stalno “tjerali” Modrića iz Reala i Rakitića iz Barcelone. Kraljevski klub javno je odbacio mogućnosti da Modrić bude dio bilo kakvog paketa u trgovini, da ostaje u Realu, a to želi i kapetan naše reprezentacije.

Rakitić previše igrao

Sva ta naklapanja već su počela ići na živce igračima, ne sviđaju se ni Rakitiću. Uostalom, on je igrač koji je odigrao najviše utakmica za Barcelonu prošle sezone. Ma kakav Messi, Suárez i društvo, Raketa je bio neizostavan, čak i pretjerano korišten i rauban. Svjetski sindikat nogometaša istaknuo je našeg igrača kao jednog od onih koje se najviše raubalo, odigrao je 68 utakmica u prošloj sezoni. Iako su mu za konkurenciju doveli De Jonga, čini se da bi Rakitić i dalje mogao ostati u udarnoj postavi jer se Nizozemac najbolje snalazi na poziciji zadnjeg veznog te bi tu mogao istisnuti Busquetsa, a Ivan bi ostao na svojoj poziciji.

Hrvatski predstavnici u engleskom Championshipu nisu bili uspješni. Simon Sluga branio je za svoj Luton i izgubio s 2:1 kod Cardiffa, pogodak s kojim su doživjeli poraz primio je u šestoj minuti sudačke nadoknade. Ivan Šunjić igrao je svih 90 minuta za Birmingham, dobio žuti karton i upisao samo bod kod kuće (1:1) s Bristolom. Slaven Bilić na klupi WBA i Filip Krovinović na travnjaku igrali su kod kuće 1:1 s Millwallom.