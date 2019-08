Olić otvoreno poručio upravi Bayerna: Želite moćnu momčad? Dovedite i ovog Hrvata!

Povodom dolaska Ivana Perišića u Bayern, a hrvatskog reprezentativca samo još detalji dijele od tog transfera, novinari Bilda potražili su Ivicu Olića kako bi dao viđenje iz svog kuta.

Naravno, upravo iz tog razloga što je Ola kao pomoćnik izbornika Zlatka Dalića fantastično upućen u sve detalje vezane uz hrvatske nogometaše, a povrh toga, Perišića poznaje još iz dana dok su bili suigrači u Wolfsburgu.

Ola je u Wolfsburg otišao upravo iz Bayerna, kluba u koji upravi stiže daroviti Splićanin.

- Bayern je s Perišićem napravi fantastičan posao. U pitanju je veliki profesionalac i dečko odličnog karaktera. Već godinama igra na visokoj razini, ima puno iskustva, a uz to je fizički u top formi - nahvalio je Olić Perišića već u prvi nekoliko rečenica i dodao:

- U Interu je upao u nevolje jer se kao klasično krilo nije uklapao u zamisli Antonija Contea. A Bayernu je upravo takav igrač treba otkako su klub napustili Ribery i Robben. Ivan tu odmah može uskočiti i pomoći kao snažan i tehnički potkovan igrač - naglasio je Olić i javno upravi Bayerna poručio kojeg još Hrvata mora dovesti:

- Mario Mandžukić! Da, 33 su mu godine, ali još je u njemu sigurno snage za najmanje još dvije sezone. Bayern ne smije kupovati samo mlade igrače, trebaju mu i oni s iskustvom jer se bori na tri staze, želi prvenstvo, njemački kup, čim dalje u Ligi prvaka.

Manžukić je za hrvatsku reprezentaciju bio nevjerojatno važna karika. Odličan je kao uzor mlađim igračima i uvijek daje sve od sebe, na svakoj utakmici, na svakom treningu. Strahovito je fizički moćan, robustan...

Bayernu još uvijek treba nekoliko jakih igrača. Ova momčad nije dovoljno snažna da ispuni sva očekivanja, a očekivanja su postavljena jako visoko. Ako se nalazite u tri natjecanja, a neki od važnijih igrača su vam skloni ozljedama, morate imati na svakoj poziciji adekvatne zamjene.

Top klubovi kao što su Manchester City, Juventus, Barcelona... nemaju kvalitetu nagomilanu samo unutar prvih jedanaest, njihova je snaga u tome što je kompletna momčad moćna.

Znam to iz igračkog iskustva. Kada god u momčadi na leđima imaš jaku konkurenciju, još više daješ od sebe, još žešće treniraš kako bi se nametnuo.

Igrač poput Mandžukića stavio bi pritisak na leđa Lewandowskog, nije dobro za Poljaka da misli kako mu je mjesto u prvih 11 bez obiza na sve zajamčeno - kazao je Olić i na kraju osvrnuo na Kovača:

- Zadnja sezona je bilo iznimno teška za Niku. Na njemu je bilo toliko pritiska, ponekad su ga toliko grubo kritizirali... međutim, unatoč svemu je uvijek uspijevao ostati smiren i usredotočen na svoj posao, to me silno impresioniralo. Znam kakav je, koliko neumorno radi, i to svakodnevno, zato od srca želim da mu sljedeća sezona bude lakša. I želim da ga više poštuju. Ne samo čelnici kluba, već i javnost. Niko to zaslužuje - dovršio je Olić.