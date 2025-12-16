Naši Portali
Nagrada The Best

Evo tko je dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta 2025. godine u izboru Fife

Ligue 1 - Paris St Germain v AJ Auxerre
Sarah Meyssonnier/REUTERS
Autor
Željko Janković
16.12.2025.
u 19:35

Iako Francuz nije započeo sezonu 2025.-26. u vrhunskoj formi zbog ozljeda, ipak je uspio osigurati nagradu za najboljeg FIFA-inog igrača 2025. godine, postavši prvi francuski igrač koji je to uspio

Ousmane Dembele najbolji je nogometaš svijeta u izboru Fife. Francuski reprezentativac osvojio je prestižnu nagradu The Best ispred Laminea Yamala i Kyliana Mbappéa. Iako Francuz nije započeo sezonu 2025.-26. u vrhunskoj formi zbog ozljeda, ipak je uspio osigurati nagradu za najboljeg FIFA-inog igrača 2025. godine, postavši prvi francuski igrač koji je to uspio. 

Svojim nastupima tijekom sezone 2024.-25., Ousmane Dembélé uspio je postati najbolji igrač na svijetu, vodeći PSG do njihovog prvog naslova Lige prvaka, uz brojne druge trofeje.  Njegovih 35 pogodaka i 16 asistencija u 53 nastupa u trijumfalnoj godini pariškog kluba je presudilo.
Francuz je ne samo osvojio Ballon d'Or 2025., već je i okrunjen za najboljeg FIFA-inog igrača 2025. godine, postigavši ​​to s 28 godina.

- Želim zahvaliti svim svojim suigračima. Naporan rad se isplati. Zahvaljujem svojoj obitelji, klubu s kojim sam imao fantastičnu godinu. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine - rekao je Dembélé.

Najboljim trenerom u prošloj godini proglašen je Luis Enrique. Najbolju momčad u 2025. čine: Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Yamal, Dembele. Puskas nagrada za najbolji gol godine pripala je Santiago Montielu.
Aitana Bonmatí i treću godinu zaredom primila je nagradu za najbolju nogometašicu godine, zbog ozljede je došla na štakama, dok je Sarina Wiegman već peti puta primila nagradu za najbolju trenericu.

Za razliku od Ballon d'Or, FIFA nagrade za najbolje prvi put su dodijeljene 2017. godine, što znači da postoji relativno kratak popis dobitnika. Cristiano Ronaldo bio je prvi dobitnik u povijesti ove nagrade, zahvaljujući svom utjecaju na ukupnu izvedbu Real Madrida i pobjedi na Euru 2016. godine. Portugalac je osvojio ovu nagradu s 31 godinom. Lionel Messi, slično Cristianu Ronaldu, osvojio je ovu nagradu kao veteran. S 32 godine, Argentinac je okrunjen svojom prvom nagradom FIFA za najboljeg igrača zbog svog učinka u Barceloni. Te je godine pobijedio Virgila van Dijka i Cristiana Ronalda te osigurao svoju prvu pobjedu. Podsjetimo, naš Luka Modrić osvojio je nagradu The Best 2018. godine. 

Svi dosadašnji pobjednici:

2024 - Vinicius Jr

2023 - Lionel Messi

2022 - Lionel Messi

2021 - Robert Lewandowski

2020 - Robert Lewandowski

2019 - Lionel Messi

2018 - Luke Modrić

2017 - Cristiano Ronaldo

2016 - Cristiano Ronaldo

Ključne riječi
nagrada FIFA the best Ousmane Dembele

