Ovo su najbolji sportaši Grada Zagreba za 2025. godinu, rukometaši apsolutni rekorderi

U hotelu Hilton Garden Inn održano je svečano proglašenje najboljih sportaša Zagreba. Ove godine laureati su skijašica Zrinka Ljutić i karataš Ivan Kvesić. Zrinka nije mogla biti prisutna jer je vozila slalom u Courchevelu, a nagradu je dobila jer je lani, među ostalim, osvojila Mali kristalni globus za ukupnu pobjedu u slalomu. Trijumf u slalomu omogućio joj je visok plasman i u ukupnom poretku Svjetskog kupa, u kojem je zauzela izvrsno četvrto mjesto. Nakon 2006. i Janice Kostelić, ponovno je jedna skijašica – sportašica Zagreba.

Bez obzira na to što je još 2018. bio svjetski prvak, 2025. je najplodnija godina u karijeri karataša Ivana Kvesića. Nakon što je u svibnju u kategoriji do 84 kilograma osvojio naslov prvaka Europe te ekipno srebro, u kolovozu se okitio srebrom na Svjetskim igrama, najvećem multisportskom natjecanju neolimpijskih sportova. U studenom je pak u Kairu izborio brončano postolje pojedinačnog Svjetskog prvenstva. Sportaš Zagreba Ivan Kvesić postaje drugi put.

Najuspješniji par, posada ili štafeta je četverac bez kormilara – Martin i Valent Sinković, Anton i Patrik Lončarić (svi članovi Mladosti). Veslačka braća Sinković već desetu godinu zaredom nezaobilazan su dio proslave najuspješnijih sportaša rodnoga im grada. Bili su ovdje i kao dvojac bez i kao dvojac na pariće, 2012. kao dio olimpijskog četverca na pariće, sada kao dio četverca bez – drugi dio čini također bratski dvojac Lončarić. Srebrna medalja na Europskom prvenstvu u prvom službenom nastupu ovoga kvarteta bila je najava dobroga smjera, braći Lončarić i prva seniorska medalja. Dovoljno za naslov sportske posade Zagreba. No cilj i želje na Svjetskom prvenstvu nisu ostvareni – Sinkovići i Lončarići ostali su bez medalje, a jesen je donijela novu odluku – Martin i Valent vraćaju se u skul, a Anton i Patrik u dvojac bez.

Rukometaši Zagreba najbolja su muška ekipa godine. Prvaci Hrvatske postali su 33. put u isto toliko izdanja ovoga natjecanja. Kup Hrvatske osvojili su 31. put, a jedini su zagrebački klub koji je stalan sudionik najjačeg europskog klupskog natjecanja, Lige prvaka. Zagreb je također jedini zagrebački klub koji je osvajač dvostruke krune u ovoj godini. Zagrebovi igrači imali su važnu ulogu i u reprezentaciji Hrvatske, koja se početkom veljače okitila naslovom svjetskih doprvaka. Sa srebrom oko vrata u Zagreb su se vratili Filip Glavaš, Luka Lovre Klarica, Ivano Pavlović i Zvonimir Srna, sada igrač francuskog Montpelliera. Zagreb postaje najbolja momčad grada 16. put, po čemu su apsolutni rekorderi u svim kategorijama.

Najbolja ženska ekipa Zagreba su odbojkašice Mladosti, osvajačice regionalne MEVZA lige, drugoplasirane u Prvenstvu Hrvatske i Hrvatskom kupu. U novu sezonu krenule su po 20. naslov prvakinja Hrvatske, a uspješno guraju na četiri fronte; u prvenstvu i kupu RH, MEVZA regionalnoj ligi te europskom CEV kupu. Najboljom zagrebačkom ženskom ekipom HAOK Mladost postaje 15. put, najviše u ženskoj konkurenciji. Klub sa Save ima razloga za dodatno slavlje – HAOK Mladost ove godine obilježava 80 godina postojanja ovog uspješnog odbojkaškog kolektiva.

Godišnje nagrade SSGZ-a dobili su: Mirela Kardašević (Društvo za podvodne sportove Zagreb), Amena Nicol Imširović (Kuglački klub Kustošija), Boris Krčmar (Pikado klub Sesvete), Anton Glasnović (Streljačko društvo Shooter) i Odbojkaški klub Dinamo. Trofej SSGZ-a, nagradu za životno djelo, dobili su Tomislav Paškvalin, Biserka Donoval, Jozo Kovačević, Miroslav Levarda i Kuglački klub Ponikve.

Najuspješniji treneri su Hrvoje Petranović (džudo i sambo), Mia Šimunić (vaterpolo) i Mirela Šikoronja Ivančin (parastolni tenis). Najuspješniji gluhi sportaš je Oliver Lušić, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije gluhih, koja je osvojila šesto olimpijsko zlato, dok je najuspješnija gluha sportašica Laura Štefanac, sjajna atletičarka koja je ove godine osvojila svoje treće uzastopno zlato u bacanju koplja na Olimpijskim igrama gluhih.

Najuspješniji parasportaš je Ivan Katanušić, koji je nakon srebra i dvije bronce ove godine osvojio svoje prvo svjetsko zlato u bacanju diska. Najuspješnija parasportašica je Anđela Mužinić Vincetić, koja je ove je godine obranila naslov europske prvakinje pojedinačno te u paru s Helenom Dretar Karić.

Posebno priznanje za brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. dobio je hrvač Ivan Huklek. On je prije nepunih mjesec dana i službeno ušao u društvo hrvatskih osvajača olimpijskih medalja. Podsjetimo, Ivana je u borbi za brončanu medalju u Tokiju svladao Gruzijac sa srpskom putovnicom Datunašvili, da bi se poslije ustanovilo kako je prije početka Igara srpski predstavnik manipulirao uzorkom urina za dopinšku kontrolu. Žalba srpskog reprezentativca nedavno je i službeno odbijena pa je Ivan Huklek postao osvajač devete hrvatske olimpijske medalje u Tokiju, ukupno 60. od hrvatske samostalnosti.

Jučer su dodijeljena priznanja i za najbolje mlade sportaše grada Zagreba koji su u ovoj godini osvojili 107 medalja. Među nagrađenima su, među ostalima, Vita Barbić (atletika), Maja Pranić (badminton), Jana Cvjetko (džudo), Amela Nicol Imširović (kuglanje) i Lana Špirelja (streljaštvo), koje ćemo uskoro gledati i na velikim seniorskim natjecanjima.