PROMJENA REPREZENTACIJE

Veznjak Dinama nije ni blizu hrvatske reprezentacije, ali prati ga izbornik iz susjedstva

Koprivnica: Susret Hrvatske i Andore u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.12.2025.
u 15:53

Ne dobiva puno minuta i čini se kako nikada nije bio udaljeniji od očiju izbornika Zlatka Dalića

Nogometaše Bosne i Hercegovine na proljeće očekuju dvije ključne utakmice dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvo ih očekuje polufinale kvalifikacijskog turnira protiv Walesa, a potom i potencijalno finale protiv boljeg iz dvoboja Sjeverne Irske i Italije.

Izbornik Zmajeva Sergej Barbarez u više navrata je rekao kako želi pomladiti i osvježiti reprezentaciju, a čini se kako mu je na radaru i veznjak Dinama Marko Soldo. Ovaj 22-godišnjak rođen je u Ljubuškom pa može nastupati i za tu reprezentaciju. Ipak, on je tamošnjim medijima početkom ove godine rekao kako čeka poziv hrvatske reprezentacije.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'

U to je vrijeme bio standardni prvotimac Osijeka, a u međuvremenu se vratio u Dinamo gdje je ipak pao u drugi plan. Ne dobiva puno minuta i čini se kako nikada nije bio udaljeniji od očiju izbornika Zlatka Dalića, ali nogometnom savezu BiH i dalje je itekako zanimljiv. 

Prošlo je i godinu dana otkako je Soldo upisao posljednji nastup za hrvatsku reprezentaciju do 21 godine, a treba dodati i kako je ranije u karijeri branio boje Bosne i Hercegovine. Odigrao je sedam utakmica za njihovu U-17 reprezentaciju prije nego je na U-19, U-20 i U-21 razini odlučio predstavljati Hrvatsku.
hrvatska nogometna reprezentacija BiH nogometna reprezentacija Marko Soldo

