Napadaču iz HNL-a nakon sumanutog poteza prijeti dugogodišnji zatvor! Fizički nasrnuo na suprugu?

Slovenski mediji ovoga su se četvrtka raspisali o slučaju obiteljskog nasilja u kući nekadašnjeg reprezentativca susjedne zemlje, a danas napadača naše Gorice, Tima Matavža. Kako javljaju Slovenske Novice, Matavž je 9. travnja fizički nasrnuo na suprugu, zlostavljao je, prijetio joj i vrijeđao je.

Sve se, prema navodima policije iz slovenske Nove Gorice, zbilo 9. travnja. Iz policije u Novoj Gorici nisu bili opširni u priopćenju zbog poštivanja GDPR-a. Ipak, potvrđeno je da su ovaj mjesec radili na rješavanju slučaja u kojem se sumnja na nasilje u obitelji. Policija je jednoj osobi izrekla zabranu približavanja određenoj osobi, mjestu ili prostoru. Slučaj je prijavljen i nadležnom istražnom sucu, Državnom odvjetništvu i Centru za socijalni rad.

Policija je po okončanju očevida podigla kaznenu prijavu za djelo nasilja u obitelji, a drugi detalji još neće biti izneseni pred javnost dok je istražni postupak u tijeku. Svime rukovodi nadležno tužiteljstvo u Novoj Gorici.

Slovenski mediji pokušali su doći i do Matavžovog pravnog zastupnika Jerneja Velikonje, ali on nije komentirao slučaj, samo je rekao da je između napadača Gorice i njegove supruge u tijeku brakorazvodna parnica. Inače, prema slovenskom Kaznenom zakonu, odnosno članku 191. istoga, zapriječena kazna za nasilje u obitelji je do pet godina zatvora.

Matavž je od siječnja ove godine član Gorice, a za klub iz HNL-a ove je sezone odigrao 24 utakmice i zabio pet pogodaka. Na zadnje tri utakmice za Goricu, protiv Lokomotive, Dinama i Rijeke nije nastupio. Za slovensku reprezentaciju nastupio je 39 puta i zabio 11 golova, a u karijeri je igrao i za renomirane europske klubove poput nizozemskog PSV-a, Augsburga, Genoe i Nürnberga.