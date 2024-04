Zaokret u Dinamu! Sportski direktor bio je jasan, evo koji će biti primarni cilj u sljedećem razdoblju

Jutro nakon još jedne sjednice Izvršnog odbora Dinama konferenciju za medije održao je v.d. sportskog direktora kluba, Marko Marić. Bilo je najavljeno kako će na njoj biti predstavljena sportska politika kluba koju su u srijedu potvrdili na IO-u.

- Klub koji je na visokom nivou treba jasno komunicirati o planovima i strategiji u okolnostima u kojima možemo, moramo misliti na postojeće igrače i respektirati ih. Ne mislimo jasno komunicirati o točnim pozicijama na kojima tražimo pojačanja. Ako sagledamo klub kao Dinamo, u kojem najveći novac dolazi od prodaje igrače i Europe, posao sportskog direktora je promoviranje mladih igrača u prvu momčad, to u hrvatskom nogometu nedostaje zadnjih godina. Okosnica kluba moraju biti igrači koji imaju kvalitetu, bez obzira na dob, pojedinci koji mogu igrati konstantno. Ali kad neke utakmice kontroliramo i imamo povoljan rezultat, moramo više davati šansu mladim igračima. Dinamo nikada nije napravio razliku s kupovinom igrača na inozemnom tržištu, tu nismo konkurentni drugim momčadima i to je trošenje vremena - rekao je Marić u uvodu.

Politika kojom će se krenuti vrlo je važna, a s te strane bio je Marić vrlo jasan:

- Teško profiliramo krilne igrače, to je uvijek na ovim prostorima bio problem. Ali isto tako, mi razvijamo sjajne vezne igrače, takve profile igrača ne treba tražiti u inozemstvu. Mladim igračima treba jasno objasniti koliko Dinamo treba njih, toliko i oni trebaju Dinamo. Davanje velikih i dugoročnih ugovora djeci od 18 godina se u svijetu pokazalo kao loš put, djecu ne treba odgajati na takav način. Onda oni gube fokus, misle da su si riješili život, ali se zapravo zatvaraju u nesretan period.

Kako stoje stvari s plaćama igrača?

- Najbolji igrači u Dinamu moraju biti plaćeni. Oni koji igraju, zaslužuju te ugovore i to nije problem. Ako pričamo o godišnjem budžetu, možda bi najbolji igrači trebali imati i veću plaću, ali ako pričamo o 17. ili 18. igraču momčadi, on mora biti iz omladinske škole, imati manji ugovor. Taj je segment kod nas ključan. Ne volim isticati mlade igrače, da ne misle kako su sigurno budući veliki igrači, nijedan igrač nije promoviran iz naše škole da samo jedan igrač ide trenirati s prvom momčadi. U zadnjih osam mjeseci tu je kod nas prodefiliralo 15-ak igrača, pratimo sve treninge, želimo o svakome znati kakav je u odnosu na najbolje igrače u Hrvatskoj. I da nitko od tih mladih ne pomisli kako je on "taj", kako je riješio svoj nogometni razvoj - rekao je Marić.