Kako Dinamo izravno može do europskih skupina? Jednostavno, ali onda ne bi trebao biti prvak Hrvatske

Iako se tek treba završiti aktualna nogometna sezona koja će u nekim nacionalnim ligama poput HNL-a biti napeta do samog kraja, najjači europski klubovi već se neko vrijeme pripremaju za novu sezonu. Za njih će ona biti u bitnome drugačija od prošlih, u prvom redu zbog drugačije preraspodjele mjesta i nagradnog fonda u europskim kupovima. Nova Liga prvaka koja će brojati 36 klubova, redizajnirani oblici Europske i Konferencijske lige, sve to ima za cilj dodatni rast popularnosti i prihoda za krovnu federaciju nogometne Europe. Važan kamenčić europskog nogometnog mozaika, ove sezone važniji no ikad u zadnje vrijeme bit će i hrvatski klubovi.

Iako se osim rezultatima Dinama baš i nemamo čime za pohvaliti u zadnjih nekoliko godina, četiri će naša kluba dobiti priliku za izlazak na europsku scenu od ljeta, točnije već od prvih dana srpnja. HNL je za sljedeću sezonu 19. liga po europskom koeficijentu pa će prvak Hrvatske, dakle Rijeka ili Dinamo u Ligu prvaka krenuti od drugog pretkola. To znači da će hrvatski nacionalni šampion do grupne faze najelitnijeg europskog klupskog natjecanja morati proći tri kvalifikacijske stepenice pa se s te strane nije promijenilo gotovo ništa.

No, bude li prvak Dinamo, lako bi se moglo dogoditi da se nešto u zadnji čas i promijeni. Naime, iako malena, postoji mogućnost da zagrebački klub, u slučaju da osvoji HNL, uđe izravno u skupine Lige prvaka. Uefa će jedno mijesto u grupnoj fazi LP dodijeliti nacionalnom prvaku zemlje koja posredstvom koeficijenta nema već osigurano izravno mjesto u skupinama, i to onom prvaku koji ima najveći klupski koeficijent. To mjesto inače pripada osvajaču Lige prvaka, ali poprilično je jasno da će prvak Europe već imati svoje mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu kroz svoje nacionalno prvenstvo. Sad ulazimo u sferu jako zamršenih detalja.

Dinamo je trenutno 39. klub po jačini na ljestvici koeficijenata Uefe. Ne računamo li klubove iz deset najjačih europskih liga koje već daju predstavnika izravno u skupine Lige prvaka, od zagrebačkog kluba veći koeficijent imaju samo ukrajinski Šahtar, Slavia iz Praga, Basel iz Švicarske te danski Kopenhagen. Da bi Dinamo kao eventualni prvak Hrvatske, niti jedan od spomenuta četiri kluba ne smije biti prvak svoje zemlje. Basel je trenutno tek 9. u Švicarskoj, a Kopenhagen sedam kola prije kraja ima dosta velikih šest bodova zaostatka za vodećim Brondbyjem. U nešto boljoj poziciji je Slavia koja šest kola prije kraja češke lige ima četiri bodfa zaostatka za vodećom Spartom. Ipak, Dinamu bi planove mogao pokvariti Šahtar koji jedini zasad ima prvo mjesto u svojoj ligi, i to s četiri boda prednosti pred kijevskim Dinamom, šest kola prije kraja.

U sferi Lige prvaka, postoji dosta realna mogućnost da će Dinamo u svoju europsku sezonu ipak krenuti nešto kasnije. Osvoji li HNL, postoji vrlo velika mogućnost da se izravno plasira u posljednje pretkolo, takozvani Play-off Lige prvaka. Evo i kako. Da bi se to dogodilo, Šahtar bi morao uzeti ukrajinsko prvenstvo, ali Slavia češko ne. S obzirom da Basel i Kopenhagen gotovo sigurno neće biti prvaci Švicarske i Danske, Dinamo za ovu priliku mora navijati protiv Slavije. Ne smije se dogoditi da oba kluba budu prvaci Ukrajine i Češke. Bude li po željama Dinamovih navijača. Šahtar će ući izravno u skupine Lige prvaka, a Dinamo će onda uzeti njihovo mjesto u doigravanju, ono koje je Šahtar već izborio kroz ukrajinsku ligu. Uzmu li i Šahtar i Slavia svoje lige, Šahtar ide izravno u skupine LP, a Slavia uzima njegovo mjesto u playoffu, s obzirom da i češki prvak, kao i hrvatski, inicijalno kreće tek od 2. pretkola, a Slavia ima bolji klupski koeficijent od Dinama.

Da zaključimo dio o Ligi prvaka, bude li Rijeka na kraju ove napete sezone prvak Hrvatske, zna se da će sigurno ući u 2. pretkolo te da će na putu do grupne faze i nagrade od oko 35 milijuna eura morati proći tri kluba. Jasno, u slučaju ispadanja iz Lige prvaka, sistemom "padobrana", hrvatski će prvak imati mjesto u kvalifikacijskim fazama Europske, a potom i Konferencijske lige pa će za europsku jesen morati proći samo jedan klub.

No, ako ste mislili da je bilo teško pohvatati stvari kad je riječ o Ligi prvaka, tek sad dolazi lunapark u kojem bi se nogometnom navijaču moglo zavrtjeti u glavi. Naime, od ove sezone, zbog redizajna Lige prvaka, a posljedično onda i ostala dva europska natjecanja, osvajač Hrvatskog kupa dobit će pravo natjecanja u Europskoj ligi. E sad, budući da će Rijeka i Dinamo među sobom podijeliti prvenstvo i kup (nebitno na koji način), zna se da će u Europsku ligu drugoplasirani iz HNL-a. Zadnjih nekoliko sezona hrvatski bi klubovi, mahom su to bili Hajduk, Rijeka i Osijek, išli u kvalifikacijsku fazu Konferencijske lige, a Europska bi ostala "zaključana" za one iz jačih liga po nacionalnim koeficijentima, no ove sezone i to je drugačije.

Dakle, bude li Rijeka prvak Hrvatske, Dinamo bi mogao značajno profitirati od ulaska u Europsku ligu kao drugoplasirani u HNL-u. Slučaj je gotovo isti kao i s Ligom prvaka. Naime, osvajač ovosezonske Konferencijske lige dobit će mjesto u Europskoj ligi za sljedeću sezonu. Ako taj klub izbori ili Ligu prvaka ili Europsku ligu već kroz svoje nacionalno prvenstvo, Uefa će to mjesto dati klubu s najvišim koeficijentom koji se natječe u kvalifikacijama Europske lige.

Vratimo se na poredak klubova na Uefinoj ljestvici koeficijenata. Dinamo je na 39. mjestu, a iz kalkulacija možemo izbaciti sve klubove iz takozvanih "Liga petice", jer se klubovi iz tih zemalja (Engleska, Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija) neće natjecati u kvalifikacijama Europske lige. U prijevodu, to znači da je 12 klubova iz "ostatka Europe" bolje plasirano od Dinama, uz ogradu da ga do kraja sezone, od klubova izvan "Liga Petice" može stići još samo Olympiacos, jedan od polufinalista ovosezonske Konferencijske lige.

Računica je jasna, niti jedan od tih 12 klubova (plus eventualno Olympiacos) ne smije izboriti kvalifikacije Europske lige. Može izboriti Ligu prvaka, Konferencijsku ligu, čak i skupjne Europske lige bez kvalifikacija, jedino je bitno da Dinamu ne smeta u kvalifikacijama. Od tih 12 klubova, sa većom ili manjom sigurnošću možemo reći da će se u Ligu prvaka plasirati Benfica, Club Brugge, Glasgow Rangers, Šahtar (Dinamu sada to paše!), Feyenoord, PSV, Sporting, Basel, Slavia i Kopenhagen. Neće nužno svi biti prvaci svojih zemalja, u većini liga iz kojih dolaze ovi klubovi u Ligu prvaka idu dva, negdje čak i tri predstavnika, što Dinamu ostavlja prostor za to da bude najjači po koeficijentu od svih klubova koji će sudjelovati u kvalifikacijama Europske lige.

Po sadašnjem stanju na ljestvicama u ligama na koje bi trebalo paziti, dva su kluba na putu Dinamu do tog statusa. Najveća prijetnja je Ajax. Nizozemski velikan u kojem ove sezone igraju Borna Sosa, Josip Šutalo i Jakov Medić trenutno je baš na onoj poziciji u Nizozemskoj na kojoj ne bi smio biti.

Nakon što je Feyenoord za vikend uzeo nizozemski Kup, zna se da će peto mjesto u nizozemskom prvenstvu voditi u kvalifikacije Europske lige. Ajax je baš tamo, s čak šest bodova zaostatka i utakmicom manje od četvrtog AZ-a, te dva boda više od šestog NEC-a. Ponavljamo, Ajax bi za to da se makne Dinamu s puta, mogao biti sve samo ne peti na kraju sezone. Druga prijetnja je Porto, ali manja. U Portugalu četvrto mjesto vodi u kvalifikacije Europske lige, a Porto je trenutno treći, ali s istim brojem bodova kao i četvrta Braga uz veliki zaostatak za drugom Benficom. Porto se Dinamu može maknuti i ako u finalu portugalskog Kupa osvoji to natjecanje, a tamo će igrati s vjerojatnim prvakom Sportingom iz Lisabona.

Ne smije se smetnuti s uma da Konferencijsku ligu mora osvojiti klub koji će već kroz svoje prvenstvo izboriti Ligu prvaka ili Europsku ligu. S te strane, daleko najbolje, najmirnije za Dinamo bilo bi da u finalu KL budu Aston Villa i Club Brugge, s obzirom na to da Fiorentina trenutno nije na mjestu koje vodi u Europu u Serie A, a da Olympiacos sudjeluje u dramatičnoj završnici grčkog prvenstva u kojoj će vrlo vjerojatno izboriti tek Konferencijsku ligu.

Zaključno, Dinamo u slučaju osvajanja titule izgledno preskače pokoju stepenicu i dolazi barem do završne, playoff-runde kvalifikacija. U slučaju da ne osvoji titulu u HNL-u, lako bi se moglo dogoditi da uđe izravno u skupine Europske lige. I EL sljedeće sezone ima nešto bogatiji fond, Zagrepčanima bi u tom slučaju bilo zagarantirano mirno ljeto bez mukotrpnih kvalifikacijskih izazova i natrpanog kalendara na početku sezone. Jasno je da bi i u klubu, ali i među navijačima htjeli da Dinamo i ove sezone bude prvak i pokuša ući u Ligu prvaka, ovo je samo pokazatelj da ni eventualna utješna nagrada za Dinamo nadolazećeg ljeta neće biti uopće loša.