Napadač Dinama: Kad istrčiš na Poljud pa čuješ vrijeđanje i omalovaženje… To nam je najveća utakmica

Derbi na Poljudu uvijek izaziva poseban naboj, a tako će biti i ove subote kada Hajduk i Dinamo odmjere snage u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa. Modri u Split dolaze nakon neočekivanog poraza od Gorice, ali uvjereni su da upravo takvi kiksevi mogu dodatno ojačati momčad i pripremiti je za najveće izazove.

"Već je rečeno nekoliko puta, imamo novu i mladu ekipu. Napravio se remont momčadi i svjesni smo da će biti uspona i padova. Dinamov dres nosi veliki pritisak, a imperativ pobjede je u svakoj utakmici. Iz takvih poraza nauči se više nego iz pobjeda",rekao je napadač Sandro Kulenović za SportKlub.

Golgeterska forma nastavila se i u novoj sezoni, od šest HNL utakmica, zabio je u njih pet i trenutno je najbolji strijelac lige. Iako često ulazi s klupe, naglašava kako mu je Dinamo uvijek ispred osobnih ambicija.

"Svaki igrač želi više minuta, ali Dinamo je uvijek ispred svih nas. Mijenjao bih svoju titulu najboljeg strijelca za Dinamovu titulu."

Derbi s Hajdukom donosi poseban naboj, a iskustvo igranja na Poljudu opisuje kao jedinstveno.

"S nekog emocionalnog aspekta, velike su emocije kad igraš derbi na Poljudu jer to je za Dinamo možda najveća utakmica. Prošle godine smo imali velike utakmice poput Allianz Arene i na Emiratesu, sve su to velike utakmice. Ali nekako jači je adrenalin na Poljudu, kad čuješ sav taj pritisak, vrijeđanja i omalovažavanja, to te može potaknuti da budeš još puno bolji nego što jesi inače."

Na pitanje postoji li i doza inata, iskreno odgovara:

“Pa naravno, mislim da je to neki zdravi inat. Nekad ako te inat prebaci u nervozu to nije dobro pa se može dogoditi da naštetiš ekipi. Taj neki zdravi inat mislim da može biti zapravo i ključan."

Kaže da respektira Hajduk.

"Prije svega Hajduk je jako dobra momčad s jako dobrim trenerom. Pokazuju jako dobre automatizme i jako dobru igru. To što su zadnja dva kola kiksali, kiksali smo i mi, to stvarno ne znači ništa. Stvarno su dobra ekipa, imaju dobre pojedince, a o njihovim slabostima ne bih sad htio pričati jer to ću ostaviti za nas, da ne bi oni popravili te slabosti do derbija."

Upitan ima li Dinamo i dalje pobjednički mentalitet, Kulenović odgovara:

"To se gradi, mislim da to svaka osoba mora imati u sebi, ali kad dođeš u sustav Dinama, jednostavno netko mora malo više raditi da bi gradio taj pobjednički mentalitet. Naravno da to nije lako, to se gradi godinama i iskustvom. Igrači koje smo imali prethodnih godinama izvlačili su nemoguće situacije na naš mlin. Kad se sjetimo što je bilo prije dvije godine koliko smo toga prošli pa smo na kraju uzeli duplu krunu. Ni prošle godine nije bilo lako, zadnjih osam kola imali smo -8 pa smo eto predzadnje i zadnje kolo izgubili tu titulu. Opet kažem, ovo je mlada, potentna ekipa, sigurno da ima jako puno potencijala, ali sigurno da treba vrijeme da se taj pobjednički mentalitet izgradi, da se shvati veličina kluba poput Dinama, ali vjerujem da je jako dobar posao napravljen, da ljudi koji su dovodili te igrače da ih ne bi doveli da nisu dobar karakter. Vidi se da su dobri karakteri na njihovom radu i ponašanju, tako da vjerujem da će ovo biti stvarno jako dobro."