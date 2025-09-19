Garcia otkrio tko će pokriti ključnu poziciju, progovorio i o Livaji: Zabijat će! Ne može svaki put...

Gonzalo Garcia podijelio je s predstavnicima medija svoja razmišljanja uoči prvog velikog derbija kojeg će voditi kao trener Hajduka. U subotu od 17 sati na Poljudu čeka ga ogled 7. kola HNL-a protiv Dinama. Odmah na startu press-konferencije dotaknuo se promjena u kadru u odnosu na Varaždin, utakmicu koju su bijeli izgubili prošlog vikenda.

- Napravit ćemo promjene. Napadali smo protiv Varaždina, ali nismo bili dovoljno tečni. Primili smo golove iz dvije greške. Ne mislim da smo bili tako loši, napravili smo puno dobrih stvari. Bamba prošlu utakmicu nije započeo jer je došao s problemima iz Gambije. Ovaj tjedan nije mogao trenirati kako treba s ekipom. Ako je spreman, igrat će sigurno - rekao je Garcia na startu obraćanja novinarima.

- Pajaziti ima nekih problema s koljenom nakon utakmice na umjetnom terenu s Gibraltarom, vuče to već neko vrijeme. Što se ostalih tiče, vidjet ćemo. Oni koji nisu bili sto posto prošli tjedan, i dalje imaju neke limite, ali optimističan sam da će sutra biti s nama - nastavio je.

Što očekuje od Dinama?

- Jaka su ekipa sa sjajnim trenerom. Znaju da smo dobri s loptom i pobrinut će se za to. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda. Naši igrači? Za mene je pun stadion privilegija, ništa nije pritisak u nogometu. Pritisak je bio kad su se moji roditelji preselili iz Urugvaja u Španjolsku i kad su morali početi od nule i tražiti posao. Igrači su puni samopouzdanja, vidjeli su u analizi da su bili dobri protiv Varaždina, detalji su nas doveli do toga da primimo dva nepotrebna gola. Ne mislim da su igrači pod pritiskom. Svi žele igrati i svima je privilegija što će sutra biti tu. Neki će biti ljutiti jer ne igraju od prve minute, neki će biti sretni jer startaju.

Novinari su ga pitali o Niki Siguru...

- On ima dvije pozicije, desni bek i veznjak. Pametan je igrač, fizički je jak, dobro čita igru i razumije nogomet. Pametni igrači mogu igrati na više pozicija i nekad je teško naći onu pravu, ali sve ovisi o tome što želite postići na terenu. Jako je dobar igrač, sretan sam s njim nakon nekih početnih turbulencija.

Neizravno je otkrio Garcia i to da će u utakmici braniti Ivušić. Po njemu, prvi vratar Hajduka nije upao u probleme.

- Ne, ne mislim da je Ivušić upao u probleme. Ivušić je reprezentativac. Silić je veliki talent, ali mora još raditi. Govorili smo o tome. Ako ga pratite na treningu, Silić napreduje na treninzima, pogotovo otkad je Ivušić tu. Branit će u kupu, barem na početku. On je golman za budućnost ovdje. Ivušić je vrlo važan, Silić isto, ali mora nastaviti raditi i napredovati.

- Livaja? Radi, ovaj tjedan je trenirao jako dobro. Zabijat će on. Nije moguće zabiti svaki put. Stvaramo šanse i on će pokoju pretvoriti u pogodak, vidjeli ste protiv Osijeka. Mora se i on priviknuti na nove suigrače, dosta smo mijenjali ekipu zbog ozljeda i drugih problema. Trebaju nam i drugi da zabijaju golove, ali zabijat će i on - rekao je Garcia.

Pitali su Garciju i o tome boji li se smjene ako ne dobije utakmicu.

- Sve utakmice su važne za trenere, svi žele pobijediti. Nisam razgovarao ni s kim oko toga. Ne bojim se, što ja tu mogu? Sretan sam, ekipa ide u dobrom smjeru. Ali, ovo mi nije najvažnija utakmica u karijeri.

Mario Kovačević o njemu je na pressici Dinama rekao dosta komplimenata.

- Imam sjajno mišljenje o njemu. Sjajan trener. Nikad nisam čuo da je netko rekao lošu riječ o njemu kao čovjeku. Svaki put kad sam igrao protiv njega je bilo teško. Zato i je u Dinamu, pokazao je da je među najboljim trenerima lige i zaslužuje biti ondje. Mislim da čini igrače boljima, ekipa je s njim sretna, igrači se bore za njega, ne boje se. Moj hrvatski je užasan, njegov engleski također nije sjajan, ali uvijek pokušamo razgovarati jer se zbilja međusobno poštujemo.

Je li novo pojačanje, Hugo Guillamon spreman za veću minutažu?

- Na dobrom je putu, sve je bolji na treninzima. Pametan je igrač i dobro razumije igru. Mora se priviknuti na nogomet ovdje. Ne kažem ni da je bolji ni da je lošiji, nego da je drugačiji. Vidim ga u veznom redu. Mislim da će biti sve bolji i bolji, ali vidjet ćemo kako će biti sutra, pa idući tjedan... Ali mislim da će biti važan igrač za nas.

Hoće li ovo biti utakmica s puno golova?

- Moja ideja je da zabijemo što više golova, a da ne primimo gol, naravno. Napast ćemo i sutra kao i u svakoj utakmici. Nadam se da će igrači biti usredotočeni na teren i sve priče ostaviti sa strane.