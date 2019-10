Nakon što je žestoko izvrijeđao političare, Dino Rađa objasnio zašto je to napravio

Uz promociju knjige “Prvoplastika”, KK Split proslavit će 30 godina od osvajanja prvog od tri naslova prvaka Europe na račun kojih će ovaj klub biti izabran i za najveću europsku momčad 20. stoljeća.

Pored trenera Božidara Maljkovića, tada prozvanog Božo Dioklecijan, na svečanoj tribini govorio je i Dino Rađa, najbolji strijelac (20 koševa) te finalne utakmice i velike pobjede protiv amerikaniziranog Makabija (75:69).

- Nastalo je ludilo u kojem nikome ništa nije bilo jasno. Odjednom mi je u rukama veliki pehar i ja iz njega pijem pjenušac. I u svlačionici smo mi bili još uvijek u nevjerici. Otkako smo iz zračne luke krenuli prema Splitu nije bilo dijela te ceste, kako u Kaštelima tako i u Solinu, a da nas netko nije pozdravljao. Nikad neću prežaliti što nismo došli na Rivu, no tamo nas nisu pustili. Dočekala nas je policija ispred tunela i preusmjerila na Gripe rekavši nam da nema te vojske niti tih specijalaca koji bi mogli osigurati naš prolaz preko Rive. Procjene su da nas je sveukupno pozdravilo 100 tisuća ljudi.

Skepsa prema Maljkoviću

Da bi se takvo što moglo dogoditi trebalo je ostvariti jedan vrlo težak preduvjet - postati prvakom SFRJ pored Partizana s Divcem, Đorđevićem, Paspaljem...

- Ondašnja jugo liga bila je možda i najjača u Europi. Uz Jugoplastiku, Partizan, Cibonu, tu su bili još i jaka Bosna ili pak Zvezda koju smo pobijedili u finalu prvenstva te 1989. A bez tog naslova prvaka ne bismo mogli niti braniti naslov prvaka Europe. Nije tada bilo kao danas kada u Euroligi imate pet španjolskih klubova, tri ruska, po dva grčka i turska... Tada je bilo teže biti prvakom Europe nego danas.

Ta će momčad, s dopunama, još dvaput biti prvakom Europe.

- Osovina momčadi bili su igrači potekli u klubu, a priključivali su nam se igrači koji bi se tek kod nas afirmirali poput Sretenovića pak Pavićevića i Savića. Jedini igrač s renomeom koji nam je došao bio je Duško Ivanović. On je bio sjajan šuter, no još važniji nam je bio za svlačionicu, kao obrazac profesionalca. Uvijek bi dolazio prvi na trening i odlazio posljednji, a na treningu se davao 100 posto. Šutio je i radio, nikad nije zakasnio na sastanak, kao gospodin se ponašao na putovanjima. Nije on puno pričao, kod njega su bila puno važnija djela . Duško je bio gospodin na kojeg smo se i mi nastojali ugledati.

Sva tri naslova (Rađa ih ima dva jer je otišao u Romu) obilježio je Toni Kukoč, avangardan igrač koji je igrao svih pet pozicija.

- Kada ti on dođe u klub kao klinac od 40-tak kilograma i s njim odrastaš ti njega ne gledaš na taj način, no tek s odmakom vremena to shvatiš. No, mi smo i kao momčad bili avangarda. Imali smo igrača od 209 centimetara koji igra “playmakera”, centra od 210 cm koji trči kao krilo i slično.

Dakako, sve to uobličio je i potpisao trener kojeg tada 19-godišnji Rađa nije dočekao objeručke ve ć je kazao “zašto su nam doveli ovoga, da se uči na nama”.

- Riječi se ne sjećam, ali znam da sam bio skeptičan. Nakon što Slavnić nije ostao u Splitu, doveli su nam trenera za kojeg do tada nikad nisam čuo. Logično je da je tu bilo nepovjerenja, no već nakon par treninga Božo nam se nametnuo autoritetom znanja. Mi jesmo bili talentirani, no formula uspjeha je bila u redu, radu i disciplini. Moja filozofija uspjeha u sportu uvijek je bila broj ponavljanja i to je ono na čemu je insistirao i Božo. On je genij koji je tako postavio igru da nam je dozvolio slobodu u napadu, ali samo na račun rudarske obrane.

Žuti su u Munchen stigli kao autsajderi pa su kao takvi bili smješteni u najlošijem hotelu a imali su i najlošije termine treninga. Na Final Four su stigli kao najmlađi i svima simpatični pa na njih kao da nitko nije računao.

- Sve je to nama i dalje bilo nevjerojatno, i odjednom nam se dogodio Final Four na koji smo ušli ni sam ne znam kako. No, najslađe je kada dođeš kao autsajder, a odeš kao prvak. Mi smo zacijelo iskoristili i faktor iznenađenja, no ne vjerujem da nas je itko podcijenio jer smo mi i u sezoni dobili Makabi i Barcelonu.

Mural će završtii na Gripama

S obzirom da u hrvatskoj košarci živimo uglavnom od lijepih sijećanja, nedjeljni skup bit će zacijelo jedan od takvih trenutaka, no ne bi političari bili to što jesu da ga nisu pokvarili. Naime, nekome nadobudnome iz gradske ili pak županijske vlasti zasmetao je jedan mural posvećen Jugoplastici pa je dao prefarbati djelo mladih umjetnika. Na sve to Dino je burno reagirao na svom facebooku što je pak naišlo na odobravanje na tisuće njegovih pratitelja.

- Gadite mi se jadnici neostvareni... Najveći uspjeh vam je podizanje članske iskaznice neke stranke. Jedino što znate je prodavanje crvene i crne magle da prikrijete svoja sranja - napisao je Dino i naveo niz infrastrukturnih propusta splitskih političara.

- Prokuhalo je u meni pa sam reagirao na to što je nekome zasmetao najveći uspjeh u povijesti grada. Na koncu su našli tko je i što naredio, a koliko čujem taj isti mural bit će nacrtan na Gripama - kazao je Dino.

