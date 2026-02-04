Naši Portali
LOVA DO KROVA

Hrvatski kapetan osigurao se do kraja života: Evo koliko će zarađivati u mirovini

Dario Šarić i Bojan Bogdanović
Goran Kovačić/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
04.02.2026.
u 17:38

Nije nemoguće da već nakon četvrtka postane slobodan igrač pa bi mogao potpisati za neki drugi NBA klub ili se vratiti u Europu

Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacija Dario Šarić je razmijenjen po drugi puta u tri dana. Nakon što su ga u nedjelju Sacramento Kingis dali Chicago Bullsima, bivši klub Michaela Jordana sinoć ga je proslijedio u Detroit Pistonse - prvu momčad Istočne konferencije. Za očekivati je da tamo za njega neće biti mjesta pa bi ga Detroit mogao poslati u neki drugi klub, budući da je krajnji rok za razmjene u četvrtak, ili mu jednostavno isplatiti ugovor do kraja i dati mu slobodne papire.

Šariću ove sezone pripada još 5.16 milijuna eura, a nakon toga postaje slobodan igrač. Nije nemoguće da već nakon četvrtka postane slobodan igrač pa bi mogao potpisati za neki drugi NBA klub ili se vratiti u Europu.

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Dosad se na to nije odlučivao iako je imao ponuda, ali kako mu je ovo deseta sezona u najjačoj ligi svijeta, Šarić je ispunio sve uvjete za primanje NBA mirovine tako da ga više ništa ne koči od povratka u Europu. Da pojasnimo, igrači koji su u NBA ligi odigrali najmanje deset sezona stječu pravo da im nakon 43. rođendana liga isplaćuje iznos od 8500 dolara, 850 za svaku odigranu sezonu. 

Igrači imaju pravu tu opciju aktivirati i nakon 61. rođendana, a tada se taj iznos penje na 215 tisuća dolara godišnje naspram 102 tisuće ako se aktivira kada igrači uđu u 44. godinu života. Dodajmo i kako deset godina igranja u NBA pruža doživotno puno zdravstevno osiguranje u SAD-u za igrača, njegovu suprugu i djecu.
Avatar USA
USA
18:05 04.02.2026.

Sto reci osim velika steta sto nije napravio ozbiljnu NBA karijeru. Trebao je biti rookie godine ali kako nije iz USA bio je drugi, Embiid se ozljedi Dario odigra fantasticnu sezonu i onda ga bace na trade i od tada karijerakoja realno nije ni pocela krenula u zalazak. Istina ni prvi ni posljednji kojem se to dogodilo

LL
lijepa_li si
18:30 04.02.2026.

kod nas mile otpjeva desetak brojalica, država mu plaća mio i zdravstveno, od grada dobije besplatnu garažu, od eu 80 000€ istra mu naplati 100m2 građevinskog zemljišta 300pokloni.. kakva amer'ka

CH
che99
18:12 04.02.2026.

uz ovoliku lovu lakše će podnijeti ovaj klaunovski tretman... znači, našutavaju ga kao zadnjeg indijanca..ali očito tamo lova pada sa neba!!

