Hrvatski kapetan osigurao se do kraja života: Evo koliko će zarađivati u mirovini

Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacija Dario Šarić je razmijenjen po drugi puta u tri dana. Nakon što su ga u nedjelju Sacramento Kingis dali Chicago Bullsima, bivši klub Michaela Jordana sinoć ga je proslijedio u Detroit Pistonse - prvu momčad Istočne konferencije. Za očekivati je da tamo za njega neće biti mjesta pa bi ga Detroit mogao poslati u neki drugi klub, budući da je krajnji rok za razmjene u četvrtak, ili mu jednostavno isplatiti ugovor do kraja i dati mu slobodne papire.

Šariću ove sezone pripada još 5.16 milijuna eura, a nakon toga postaje slobodan igrač. Nije nemoguće da već nakon četvrtka postane slobodan igrač pa bi mogao potpisati za neki drugi NBA klub ili se vratiti u Europu.

Dosad se na to nije odlučivao iako je imao ponuda, ali kako mu je ovo deseta sezona u najjačoj ligi svijeta, Šarić je ispunio sve uvjete za primanje NBA mirovine tako da ga više ništa ne koči od povratka u Europu. Da pojasnimo, igrači koji su u NBA ligi odigrali najmanje deset sezona stječu pravo da im nakon 43. rođendana liga isplaćuje iznos od 8500 dolara, 850 za svaku odigranu sezonu.

Igrači imaju pravu tu opciju aktivirati i nakon 61. rođendana, a tada se taj iznos penje na 215 tisuća dolara godišnje naspram 102 tisuće ako se aktivira kada igrači uđu u 44. godinu života. Dodajmo i kako deset godina igranja u NBA pruža doživotno puno zdravstevno osiguranje u SAD-u za igrača, njegovu suprugu i djecu.