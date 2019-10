Odbio Hrvatsku, rasplakao se pred kamerama, a sada je heroj svoje domovine

Nogometaši Chelseaja u sjajnoj su formi. Danas su stigli do šeste pobjede u nizu, četiri u domaćem prvenstvu i dvije u Ligi prvaka. Na gostovanju kod Burnleyja slavili su s 4:2, a glavni junak susreta bio je američki Hrvat Christian Pulišić koji je zabio u 21., 45. i 56. minuti.

Još je za Chelsea zabio Willian u 58., a za Burnley Jay Rodriguez u 86. i Dwight McNeil u 89. minuti.

Sjajan nastup Pulišića oduševio je američku javnostu, a navijači na Twitteru ne prestaju pisati hvalospjeve.

Pulišića su prozvali Kapetanom Amerikom, superherojem nastalim u Marvelovom studiju.

Podsjetimo, Christian Mate Pulišić ljetos je postao najskuplji američki igrač u povijesti londosnkog kluba. Chelsea je dortmundskoj Borussiji platio 64 milijuna eura za ovoga 21-godišnjaka, ali se stvari ne razvijaju kako je Pulišić očekivao.

Bio je zacementiran za klupu kod novog trenera, legende kluba Franka Lamparda.

