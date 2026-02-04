Naši Portali
NOVA RAZMJENA

Dallas se nakon samo godinu dana riješio igrača za kojeg su dali Dončića: Zauzvrat dobili mizeriju

Dallas je ovom odlukom bacio sve karte na budućnost koju će graditi oko prvog izbora prošlogodišnjeg drafta Coopera Flagga

Dallas Mavericksi poslali su desetorostrukog All-Star igrača Anthonyja Davisa u Washington Wizardse javlja najpouzdaniji NBA insajder Shams Charania. Podsjetimo, prije godinu dana bivši generalni menadžer Mavsa Nico Harrsion u Los Anegels Lakerse poslao je jednog od najboljih igrača današnjice Luku Dončića kako bi doveo Davisa i jedan izbor prve runde drafta uz objašnjenje da "obrana osvaja prvenstva".

Ta razmjena nikome nije imala smisla, na kraju je Harrisonu donjela samo otkaz, a Davis (igrač poznat po problemima s ozljedama) je u Dallasu odigrao samo 29 utakmica u godinu. Da stvar bude gora, u prosjeku je jedva zabijao preko 20 poena, hvatao deset i pol skokova i imao nešto manje od dvije blokade po utakmici. U prijevodu, u Dallasu je (barem napadčki) igrao vjerojatno najgoru košarku od svoje prve sezone u ligi.

Evo kome je pripala čast nošenja hrvatske zastave na otvaranju ZOI

Mavericksi su u glavni grad SAD-a osim Davisa poslali i bivšeg All-Star playmakera D'Angela Rusella, mladog beka Jadena Hardyja i bivšeg igrača Partizana Daneta Exuma. Put Teksasa poslani su trostruki All-Star igrač Khris Middleton koji je daleko od svojih najboljih dana, novak AJ Johnson, Malaki Branham i Marvin bagley III (ironično, igrač biran upravo ispred Dončića na draftu) te dva picka prve runde i tri picka druge runde.

Dallas je ovom odlukom bacio sve karte na budućnost koju će graditi oko prvog izbora prošlogodišnjeg drafta Coopera Flagga, a mlada momčad Wizardsa (trenutačno pretposljednja na Istoka) dobila na iskustvu i stigla im je velika pomoć u obrani.
