Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Solomunsko rješenje na Gripama

Postavši mu mentor, Jasmin Repeša potisnuo ideju o smjenjivanju sina

Petar Glebov/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
04.02.2026.
u 21:07

Za razliku od Cedevite gdje je Dino bio očev pomoćnik, u Splitu je tata Repeša pristao biti mentor sinu što će zacijelo utvrditi njegov pomalo uzdrmani položaj prvog trenera trofejnog kluba

Repeša senior i Repeša junior opet surađuju. Za razliku od Cedevite gdje je Dino bio Jaskov pomoćnik, gdje je uz oca učio zanat, na Gripama je sin glavni trener a otac će mu biti savjetnik. Točnije mentor.

Baš kada se Repeši junior počela klimati stolica, u trofejnom klubu došli su do solomunskog rješenja. Evo kako su tu vijest obznanili iz ureda trostrukog klupskog prvaka Europe:

- Stručnom stožeru Splita, u svojstvu mentora, u nastavku sezone priključio se Jasmin Repeša (64). Iza Repeše je bogata karijera, vodio je niz renomiranih europskih klubova, dva puta je bio izbornik Hrvatske, a na klupi Splita bio je u sezoni 2000./01. kada su žuti došli na korak do Final Foura Suprolige. Pod Repešom, Split je tada pobjeđivao Panathinaikos, Ülker, Makabi, Asvel, CSKA, Lietuvos Rytas, Pau Orthez, Efes Pilsen...

U situaciji u kojoj Split u regionalnoj ligi ima samo četiri pobjede i 12 poraza i u kojoj momčadi igra obranu upitne vrijednosti, potez kluba je posve razumljiv jer je Jasko poznat kao netko čije su momčadi igrale dobru obranu. A kao studiozan stručnjak, a i motivirani otac, zacijelo će sinu Dinu biti od velike koristi.

U domaćem prvenstvu, u SuperSport Premijer ligi, Split nije dobro izgledao nedavno na Višnjiku gdje je pobijeđen od Jusupova Zadra s visokih "plus 15" (82:67). No, možda je upravo dolazak Repeše seniora formula za osvajanje naslova odnosno pobjedu nad Zadrom što žutima u posljednja tri finala doigravanja nije polazilo za rukom.

Inače, Jasmin Repeša vodio je ove sezone talijanskog prvoligaša Trapani, s kojim je prošle sezone bio najugodnije iznenađenje Serie A, kojeg je napustio radi njegova problematičnog vlasnika i načina na koji je vodio klub.

Jaskov dolazak u hrvatski klub zacijelo je dobra stvar za hrvatsku klupsku košarku a šteta je što je Repeša senior nakon samo godinu dana rada svojedobno napustio mjesto sportskog direktora Hrvatskog košarkaškog saveza. A učinio je to zacijelo iz razloga nezadovoljstva suradnjom s ljudima koji su ga angažirali ali nisu bili u mogućnosti poduprijeti sve njegove programsko strateške ciljeve.
Ključne riječi
Dino Repeša Jasmin Repeša KK Split košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!