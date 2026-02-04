Postavši mu mentor, Jasmin Repeša potisnuo ideju o smjenjivanju sina

Repeša senior i Repeša junior opet surađuju. Za razliku od Cedevite gdje je Dino bio Jaskov pomoćnik, gdje je uz oca učio zanat, na Gripama je sin glavni trener a otac će mu biti savjetnik. Točnije mentor.

Baš kada se Repeši junior počela klimati stolica, u trofejnom klubu došli su do solomunskog rješenja. Evo kako su tu vijest obznanili iz ureda trostrukog klupskog prvaka Europe:

- Stručnom stožeru Splita, u svojstvu mentora, u nastavku sezone priključio se Jasmin Repeša (64). Iza Repeše je bogata karijera, vodio je niz renomiranih europskih klubova, dva puta je bio izbornik Hrvatske, a na klupi Splita bio je u sezoni 2000./01. kada su žuti došli na korak do Final Foura Suprolige. Pod Repešom, Split je tada pobjeđivao Panathinaikos, Ülker, Makabi, Asvel, CSKA, Lietuvos Rytas, Pau Orthez, Efes Pilsen...

U situaciji u kojoj Split u regionalnoj ligi ima samo četiri pobjede i 12 poraza i u kojoj momčadi igra obranu upitne vrijednosti, potez kluba je posve razumljiv jer je Jasko poznat kao netko čije su momčadi igrale dobru obranu. A kao studiozan stručnjak, a i motivirani otac, zacijelo će sinu Dinu biti od velike koristi.

U domaćem prvenstvu, u SuperSport Premijer ligi, Split nije dobro izgledao nedavno na Višnjiku gdje je pobijeđen od Jusupova Zadra s visokih "plus 15" (82:67). No, možda je upravo dolazak Repeše seniora formula za osvajanje naslova odnosno pobjedu nad Zadrom što žutima u posljednja tri finala doigravanja nije polazilo za rukom.

Inače, Jasmin Repeša vodio je ove sezone talijanskog prvoligaša Trapani, s kojim je prošle sezone bio najugodnije iznenađenje Serie A, kojeg je napustio radi njegova problematičnog vlasnika i načina na koji je vodio klub.

Jaskov dolazak u hrvatski klub zacijelo je dobra stvar za hrvatsku klupsku košarku a šteta je što je Repeša senior nakon samo godinu dana rada svojedobno napustio mjesto sportskog direktora Hrvatskog košarkaškog saveza. A učinio je to zacijelo iz razloga nezadovoljstva suradnjom s ljudima koji su ga angažirali ali nisu bili u mogućnosti poduprijeti sve njegove programsko strateške ciljeve.