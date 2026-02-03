Naši Portali
NIJE SE DUGO ZADRŽAO

Šarić nije ni stigao do Chicaga, a već opet zeli: Bullsi ga poslali u Detroit

Dario Šarić
Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 21:17

Detroit će Šariću biti osmi klub u NBA karijeri nakon Philadelphia 76ersa, Minnesote, Phoenix Sunsa, Denver Nuggetsa, Golden State Warriorsa, Sacramenta i Oklahoma City Thundera. Za Bullse nikada nije zaigrao

Prije samo dva dana hrvatski reprezentativac Dario Šarić razmijenjen je iz Sacramento Kingsa u Chicago Bullse kao dio 'tradea' kojim su šesterostruki NBA prvaci angažirali bekove Dennisa Schroedera i Keona Ellisa. Šarić se praktički nije stigao ni skrasiti u Vjetrrovitom gradu jer Bullsi su ga sada odlučili poslati put Detroita.

Pistonsi će uz Šarića dobiti i Kevina Huertera kao i izbor prve runde ovogodišnjeg drafta od Minnesota Timberowlvesa. Chicago pak dobiva talentiranog beka Jadena Iveyja koji nikada nije ostvario svoj potencijal u Detroitu kao i veterana Mikea Conleyja od Minnesote. 

Doček na Trgu

Detroit će Šariću biti osmi klub u NBA karijeri nakon Philadelphia 76ersa, Minnesote, Phoenix Sunsa, Denver Nuggetsa, Golden State Warriorsa, Sacramenta i Oklahoma City Thundera. Za Bullse nikada nije zaigrao.

Nije nemoguće da ga se do kraja roka za razmjene (četvrtak) razmijeni još jednom ili dvaput kao dodatak u trade kako bi se plaće igrača u razmjeni poklapale. Analitičari javljaju kako bi ovo mogao biti jedan od najnapetijih trade deadlineova budući da su neke momčadi ove sezone razočarale i žele naglo promijeniti igrački roster.
Dario Šarić

